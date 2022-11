Mexique - Pologne EN DIRECT : Lewandowski enfin en réussite pour profiter du revers argentin dans ce groupe C ?... Suivez le match avec nous (0-0)…

16h45 : Quel favori désormais pour ce groupe C ?

Car oui, on ne vous l’a pas précisé, mais le succès invraisemblable de l’Arabie saoudite, ce midi contre l’Argentine (2-1), change absolument tout dans ce groupe, où Mexique et Pologne ont plus que jamais un gros coup à jouer en vue des 8es de finale.