France – Australie EN DIRECT : Mbappé déjà en jambes, les Bleus s'installent doucement… Suivez le premier match des Bleus avec nous

« Il y a toujours une part d'inconnu avant de se lancer, tous les joueurs concernés, prêts à se dépasser, donnerle meilleur d'eux mêmes. On a vu cet après-midi des résultats très serrés , on est prévenus. Il faudra faire ce qu'il faut sur le terrain, avec le bon état d'esprit. » Merci Hugo change rien.

19h41 : Petit rappel au cas où vous n'avez pas suivi les matchs du jour (genre vous avez un travail, par exemple), dans l'autre rencontre du groupe D le Danemark et la Tunisie se sont quittés sur un match (très) nul 0-0. Pas une mauvaise affaire pour nous (enfin si on gagne).

: Si jamais toutefois ça se passe mal, voilà quelques arguments pour ne pas déprimer jusqu'à Noël non plus. Ils vous sont servis par notre Aymeric national, au plus près des Bleus pendant ce Mondial.

MAIS tant mieux en fait, parce que c'est plus dans notre ADN. On se régale rarement lors des premiers matchs des Bleus, vaut mieux ça et monter en puissance après. Les 6-2 pour entrer dans un tournoi, on laisse ça aux Anglais, avec l’élimination piteuse en quarts qui va avec haha.

: Et qu'est-ce qu'elle vaut alors cette équipe australienne ? je vous propose pour commencer ce petit brief du coach adjoint.

« On ne va pas s'apitoyer sur notre sort, il y a dans ce groupe du talent, de la fraicheur, de l'expérience quand même. Avec ce groupe on va s'attacher à faire quelque chose de très grand. On doit faire avec les forces en présence, dans la sérénité, avec beaucoup d'ambition. Mbappé? Evidemment que Karim (oh le lapsus Guy, c'était Kylian qu'il fallait dire) a un rôle important à jouer, mais il a des coéquipiers qui sont à pour défendre, lui donner de bons ballons. Il faut que ça fasse un ensemble cohérent. »

19h13 : Les Bleus font leur entrée sur la pelouse pour l'échauffement. Oh le joli maillot dites dont. Bel arc-en-ciel (non je déconne).

19h07 : N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. On est là pour discuter (aussi) !

Milieux: Pas de soucis, Tchouaménie et Rabiot loin devant Camavinga,le 3e homme (pas comme si on avait le choix de toute façon :/)

Défenseurs: Lucas Hernadez et Pavard récoltent le plus de voix (1670 et 1450), ensuite vous auriez aimé voir Varane et Théo Hernandez. Upamecano et Konaté sont à égalité derrière, avec Saliba (respectivement 576, 571, 567). Pas grand-monde pour Disasi en revanche...

18h42 : Tenez, vu qu'on parle de la compo. On vous avait demandé de voter pour celle que vous auriez aimé voir sur ce premier match. Voici celle qui se dégage, elle n'est pas très différente des choix de DD, sauf en défense mais c'est logique car c'est là qu'il y a le plus d'incertitudes (sur près de 2000 votes)

18h31 : Charnière Upamecano-Konaté, donc... 24 et 23 ans, 9 sélections à eux deux, on est sereins. En tout cas si on nous avait dit il y a quelques semaines qu’on commencerait le Mondial avec eux...