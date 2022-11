De notre envoyé spécial au Qatar,

De l’eau a coulé sous les ponts depuis notre vaine quête de supporters en début de séjour, à Doha. Désormais, il n’y a plus qu’à se pencher pour en ramasser. Des Iraniens, des Anglais, des Saoudiens, des Brésiliens et, bien sûr, des Argentins et des Mexicains. Ce sont les deux derniers qui nous intéressent. Samedi, leurs sélections respectives s’affronteront dans un match déjà décisif sur le plan sportif, surtout pour l’Albiceleste, défaite d’entrée par l’Arabie saoudite.

Mais les connaisseurs savent également que ce match sera une finale de Coupe du monde des tribunes entre les « hinchas » les plus déglingos de la planète. Les principaux concernés ont de bons arguments à faire valoir pour se départager. Entre deux maillots de Messi et Maradona vendus à la va-vite au Souk Waqif, Lucas est catégorique. « Il n’y a pas match avec les Mexicains, on est beaucoup plus passionnés qu’eux. » Tiago, un jeune Mexicain croisé à Caravan City, vante pour sa part la créativité mexicaine. « On invente des choses que personne d’autre ne fait. » Alors, hippopotame ou éléphant, qui est le plus fort ?





La légende est déjà sur la photo. - W.Pereira

Le nombre : avantage Mexique

D’un côté un flux raisonnable mais continu de supporters, de l’autre, une concentration très dense à un ou deux endroits stratégiques. Les Mexicains sont partout, tout le temps. On passe rarement plus d’une minute sans en apercevoir dans les lieux les plus fréquentés de la ville. Mais l’impression visuelle est plus forte avec les Argentins, qui se déplacent souvent en masse. Vendredi, on s’est retrouvé piégé au milieu d’un nuage albiceleste de plusieurs centaines de personnes au cœur du souk selon la police et de dizaine de milliers selon la CGT. Du coup, on est resté, et c’était bien.

Mais ça ne change rien au fait que les Mexicains sont devant au nombre de billets achetés pour la Coupe du monde 2022, classement où l’on retrouve les deux nations dans le top 10. Pour info, le Qatar est en tête avec près d’un million de billets achetés.

Mexique : 91.000

Argentine : 61.000

Les chants : avantage Argentine

A Caravan City, Miguel n’a pas la langue dans sa poche. Habitué des Coupes du monde, il dit tout savoir sur le supportérisme. Et pour lui, c’est clair et net. « Les Mexicains font du bruit en criant mais c’est tout. Ils n’ont aucun chant. Et ils ont besoin d’être bourrés pour mettre l’ambiance. » Dans un droit de réponse octroyé au pif au premier supporter du Tricolor croisé dans la rue, Paco a eu une réponse lapidaire. « L’hôpital se fout de la charité. Les Argentins seraient prêts à faire fermenter de l’urine pour avoir de l’alcool et ils se permettent de l’ouvrir. »





Pas foutus d'avoir une monnaie stable mais qu'est-ce qu'ils sont forts en ambiances de football les Argentins pic.twitter.com/UiKjfcPHve — William Pereira (@WillyTheKiid) November 25, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Oui, parfois le ton monte entre les deux camps rivaux. Mercredi soir, une petite baston entre hinchas a éclaté alors que les Mexicains insultaient Lionel Messi. Ce qui valide la thèse de la pauvreté des textes des fans du Tri. Miguel : « nos chants à nous sont recherchés, travaillés, et actualisés. Il y a même des Brésiliens qui viennent en Argentine pour apprendre comme faire auprès de nous. » Information non sourcée que nous n’avons pas été en mesure de vérifier. Nous attribuons donc au doigt mouillé et de manière absolument arbitraire 50 points à Gryffondor… enfin un point aux Argentins. 1-1.

Les déguisements : avantage Mexique

C’est LA grande spécialité mexicaine. Les sombreros, bien sûr, mais pas seulement. « On est nombreux à mettre des masques de catcheurs en tribune, parce que c’est un sport populaire chez nous, nous dit Tiago. Attendez, je vous montre. »





Sous ce masque se cache un sosie de Juan Martin Del Potro. - W.Pereira

Notons que le gouvernement mexicain avait recommandé à ses supporters de ne pas porter de masques lors des matchs de la Coupe du monde au Qatar au prétexte d’une vraie-fausse interdiction. Le règlement de la FIFA ne prévoit rien contre les fans de Rey Misterio, et Tiago et ses potes pourront donc se faire plaisir contre les Argentins.

Le fanatisme : victoire par KO de l’Argentine

Le débat est clos depuis la création de l’église maradonienne crée à Rosario en 1998. Feu Diego Armando est d’ailleurs présent sur tout plein de maillots et de portraits à Doha. L’un d’entre eux est suspendu à une arcade du Souk Waqif avec la mention : « interdiction de t’oublier ». « C’est le plus grand joueur de tous les temps, c’est comme ça, dit Lucas. Il nous accompagnera toujours. » Seul Lionel Messi s’assoit à sa table dans le cœur et sur le dos des supporters.





"Interdit de t'oublier". - W.Pereira

Le soutien local : victoire finale de l’Argentine

Les fans indiens présents en masse au Qatar, réels jusqu’à preuve du contraire, n’ont d’yeux que pour trois équipes. Le Brésil de Neymar, le Portugal de CR7 et l’Argentine de Lionel Messi. Avant le rencontre contre l’Arabie saoudite, ils étaient nombreux à clamer leur amour pour l’Albiceleste et la star du PSG, « le meilleur joueur du monde ». Ça fera des bruits de tambour et autres applaudissements en plus dans la balance sonore de la sélection argentine. Un bonus dont ne bénéficieront pas les Mexicains.