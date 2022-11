Dans les coulisses de l’exploit. Mardi, quelques minutes après l’incroyable succès de l’Arabie saoudite contre l’Argentine (2-1), une vidéo avait tourné un peu partout. On y voyait Hervé Renard, le sélectionneur des « Faucons Verts » en pleine causerie à la mi-temps d’un match. C’était déjà musclé… mais ce n’était pas celle qui a mené à la première sensation de cette Coupe du monde 2022.

Les vraies images sont désormais publiques. Et l’ancien coach de Sochaux ou Lille est fidèle à sa réputation. Chemise blanche impeccable et accent anglais de tonton Gérard un dimanche après-midi avant le digestif, mais ça n'empêche pas le Français de se faire comprendre par ses joueurs, certes aidé par un traducteur !





— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 24, 2022







Pendant ces minutes assez folles (à partir de 6’40 sur la vidéo) où il fait les cent pas, court, gesticule, Hervé Renard bouge son groupe. « Qu’est-ce qu’on fait ici ? C’est du pressing, ça ? Le pressing, ça ne veut pas dire qu’il faut jouer haut ! », lance-t-il d’abord, avant d’être encore plus virulent. « Messi, il a le ballon au milieu de terrain et vous rester devant la défense ! Prenez vos téléphones et faites un selfie avec lui t. »

















Voilà pour les provocations. Le double vainqueur de la CAN sait aussi flatter et motiver sa troupe. « Avec le ballon, vous avez été bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous ne sentez pas quelque chose ? Vous ne sentez pas qu’on est capable de revenir ? Vous ne le sentez pas ? Les Argentins jouent relax ! Allez les gars, c’est la Coupe du monde ! Donnez tout ! Soyez concentrés, allez ! »

La suite est connue. Des buts d’Al-Sherhi (48e) et Al-Dawsari (53e) juste après la pause et un triomphe absolu pour les Saoudiens. Hervé Renard y a pris sa part.