A la mi-temps de ce Brésil-Serbie (0-0, 2-0 au final), on le reconnaît volontiers : on ciblait Richarlison comme le maillon faible de la flamboyante attaque de la Seleçao sur le papier (Neymar, Vinicius, Raphinha, et même Paqueta un cran en retrait). Car oui, notre sosie officiel de Yacine Bammou avait traversé comme un fantôme la première période de sa vie en Coupe du monde. Jamais trouvé, l’attaquant de Tottenham sentait mal les coups, comme en Premier League, où il court toujours après son premier but cette saison (malgré 10 matchs disputés.









Mais soudain, le bourreau de l’OM en Ligue des champions s’est réveillé de la même manière. Tout d’abord avec un but de renard des surfaces, après un superbe travail de Neymar et Vinicius (1-0, 62e). Puis surtout avec un enchaînement de toute beauté neuf minutes plus tard, sur un service de Vinicius.





L’attaquant brésilien s’est alors levé le ballon sur son contrôle, avant d’enchaîner à une vitesse folle un ciseau acrobatique mystifiant le géant serbe Vanja Milinkovic-Savic (2,01 m). Délectez-vous de ce coup de canon, qui restera à n’en pas douter l’un des moments forts de ce Mondial. « Ce but est magnifique, félicitations à lui », a souri l’ancien Lyonnais Lucas Paqueta à la fin de la rencontre sur BeIN Sport. Grâce notamment à ce coup d’éclat, la Seleçao est parfaitement lancée au Qatar (malgré la possible blessure de Neymar), en quête de son premier sacre mondial depuis vingt ans.