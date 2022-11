Brésil - Serbie EN DIRECT : Sans solution jusque-là, la Seleçao est loin du compte face à une solide sélection serbe (0-0 à la mi-temps)…

12h : Bom dia à toutes et tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match entre le Brésil et la Serbie.

C’est le jour J pour Neymar et sa bande, qui font enfin leur entrée dans cette Coupe du monde 2022, face à la Serbie (20 heures). Un groupe G abordable pour les Brésiliens, qui retrouveront également la Suisse, et le Cameroun, comme en 2014 chez eux. Les hommes de Tite, grands favoris de cette compétition, veulent commencer fort et envoyer un message, eux qui n’ont plus remporté le trophée depuis vingt ans. Mais gare au trio offensif de la Serbie composé de Dusan Tadic (Ajax) , Aleksandar Mitrovic (Fulham) et de Dusan Vlahovic (Juventus Turin), qui pourrait faire très mal à l’arrière-garde brésilienne.

» Rendez-vous aux alentours de 19h30 pour suivre l’avant match ensemble, avec un coup d’envoi prévu pour 20 heures.