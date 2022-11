Portugal - Ghana EN DIRECT : Les Portugais poussent (un peu), Ronaldo pas aidé par l'arbitre... Suivez le match avec nous

Actualiser

45e+2 : MI-TEMPS. Les Portugais ont le ballon et l'avantage du terrain, mais peinent à se montrer vraiment dangereux. Ronaldo rate quand même deux occases largement à sa portée. On espère que ça bougera un peu plus après la pause ! A tout de suite.

45e : Ah là en revanche il est moins inspiré le petit Kudus. Enorme semelle sur Cancelo au moment où le latéral portugais dégageait le ballon, et jaune bien mérité.

43e : Rho la sortie de balle de Kudus, c'était quelque chose. Crochet, petit pont, roulette avant de s'écrouler pour gratter la faute, du grand art.

41e : Ronaldo qui choisit la frappe, contré bien sûr y'avait une forêt de jambes devant lui. Et derrière il contre sans le vouloir un centre de Joao Felix... C'est pas sa mi-temps à CR7.

39e : Vous saviez comment s'appelait le gardien ghanéen ? Il s'appelait Zigi (désolé mais fallait que je la fasse elle me démange depuis une demi-heure).

37e: : En tout cas sur ce qu'on voit depuis le début du match on n'est pas tout près tout près du premier but d'une sélection africaine dans ce Mondial.

34e : Elles sont de plus en plus risquées les relances ghanéennes, les Portugais à quelques centimètres de l'interception à chaque fois. Allez, j'ai envie de croire à l'ouverture du score avant la pause.

32e : Mouais c'était quand trèèèès léger hein, il joue bien le coup le défenseur strasbourgeois. On comprend que CR7 soit pas content.

31e : But de Ronaldo mais l'arbitre avait sifflé depuis 10 minutes pour une (petite faute) du Portugais sur Djiku.

29e : Ok Joao Felix qui envoie sa frappe dans le tableau d'affichage. Ok il était un peu sur le reculoir mais de là à la rater autant... il était bien seul à 10m du but.

27e : C'est pas le tout de s'approcher de la surface les Portugais, falloir prendre un peu des risques à un moment parce que sinon on va vraiment s'endormir.

24e : Je viens d'aller vérifier l'âge d'Andre Ayew, dans ma tête il avait au moins 36 piges mais pas du tout figurez-vous, il n'en a que 32. Si vous voulez briller en société ce soir (ou pas).

22e : Aaaaaah Kudus mets-moi de la force dans cette passe sérieux !! Y'avait une autoroute pour Inaki Williams entre les deux centraux derrière.

20e : Ça ronronne ça ronronne, mais on va pas taper sur les Portugais qui au moins eux essaient de jouer au foot.

17e : Une pensée pour notre William national, déjà en train d'insulter la terre entière devant sa TV (faut bosser par contre après Will). : Une pensée pour notre William national, déjà en train d'insulter la terre entière devant sa TV (faut bosser par contre après Will).

Une pensée pour notre William national, déjà en train d'insulter la terre entière devant sa TV (faut bosser par contre après Will).

10 minutes et on se fait chier comme des rats morts. L'effet Marlboro Santos — William Pereira (@WillyTheKiid) November 24, 2022





15e : Ils commencent vraiment à accentuer la pression les Portugais, les Ghanéens sous respirateur. Ca peut faire mal en contre quand même, attention.

13e : Air Ronaldooooo !! Il en a mis mille des comme ça le capitaine portugais, mais là il ne réussit pas à smasher sa tête sur un super centre de Guerreiro. Il saute toujours aussi haut par contre, pfiou.

12e : Oh oui la petite combinaison portugaise pour entrer dans la surface, en une touche ça c'est bien joué. Corner.

10e : POPOPO Ronaldo qui rate son contrôle sur ce ballon en or !! Servi plein axe sur une perte de balle ghanéenne, CR7 la pousse trop loin sur sa prise de balle et Zigi peut intervenir. Fut une époque où ça terminait en lulu direct ça.

9e : Première mini incursion ghanéenne dans le camp adverse, mais juste histoire de dire hein.

7e : Petit début de match niveau rythme, les Portugais tiennent plutôt le ballon mais y'a pas grand-chose qui se passe. Le Ghana met en place sa défense à 8.

5e : Bernardo Silva qui revient déjà très bas pour proposer une relance propre. Toujours un plaisir de voir sa belle patte gauche.

3e : A noter que le labo du PSG a fait du bon boulot puisque Danilo est aligné en défense centrale par Fernando Santos.

1ère : GO GO GO !

16h58 : Belle petite ambiance sur ces hymnes, ça a pas toujours été le cas depuis le début de la compète. Ronaldo qui a versé sa petite larme (oui on t'as vu Cricri)

16h56 : Allez, les deux équipes sont là ! On va passer aux hymnes.

16h52 : Tenez, c'est plus parlant avec une photo. : Tenez, c'est plus parlant avec une photo.

Le stade 974 au Qatar. - Michael Zemanek//SIPA



16h51 : Ce match a donc lieu dans le stade 974. Alors pourquoi ce nom ? Ca m'a intrigué figurez-vous, et il se trouve qu'en réalité, on peut trouver deux raisons > Déjà ce chiffre correspond à l'indicatif téléphonique du Qatar, mais aussi et surtout c'est le nombre de conteneurs maritimes qui ont été utilisés pour construire le stade (si si).

16h48 : Pour revenir un peu à Ronaldo, il a une sacrée pression sur les épaules quand même... Un peu comme Messi en fait. Il a 37 ans, c'est sa dernière occasion de briller en Coupe du monde, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Son meilleur résultat c'est une demie en 2006, quand il était encore tout jeunot et pas un cadre de cette équipe. Depuis qu'il est ce qu'il est, c'est 8e de finale en 2010, élimination en poule en 2014 et 8e de finale à nouveau en 2018... Et surtout un seul match où il a pesé dont on se souvienne, le fameux 3-3 contre l'Espagne en Russie où il claque un triplé.

16h45 : Voici ce que ça donne pour la compo. Pas mal de noms connus si vous suivez la Ligue 1, Andre Ayew, Alexandre Djiku, Salis Abdul Samed... Et le dernier arrivé, Inaki Williams, pour renforcer l'attaque.

16h42 : Côté ghanéen, on arrive plutôt sur la pointe de pieds dans cette Coupe du monde. Les dernières compètes ont été cata (quand ils se sont qualifiés...). Retombée à la 61e place au classement Fifa, la sélection quart de finaliste du Mondial 2010 s'avance sans trop de référence récente.

16h39 : Voilà donc la compo portugaise pour ce match. CR7 en pointe, entouré par Joao Felix et Otavio. Rafael Leao est laissé sur le banc. Joli petit milieu de terrain avec Bruno Fernandes et Bernardo Silva (

A ✨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔✨! Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥 #VesteABandeira



A ✨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔✨! Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥 #VesteABandeira

The ✨𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧✨! This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/DNTBs6oq5T — Portugal (@selecaoportugal) November 24, 2022





16h36 : On s'interroge d'autant que le jeu portugais tourne toujours autour de lui, comme depuis plus de dix ans. Le sélectionneur Fernando Santos n'a pas changé de logiciel malgré les années qui passent. On espère quand même que les talents qui composent cette équipe au milieu et en attaque auront le loisir de s'exprimer, parce que sur le papier c'est assez impressionnant.

16h34 : Le Portugal fait son entrée dans la compétition, donc. Avec tous les regards tournés vers Ronaldo évidemment. Le quintuple Ballon d'or est dans une situation qu'il n'a jamais connu avant une grande compétition, sans club, en crise de confiance, en manque de buts (seulement 3 cette saison). Bref, on s'interroge sur son état d'esprit et sa condition physique.

16h31 : YO LA COMPAGNIE ! On est partis pour un nouveau live, qu'on espère plus fructueux que le précédent entre l'Uruguay et la Corée du Sud. J'ai confiance, les 0-0 je laisse ça aux collègues en général :)