La Belgique n’a pas franchement séduit pour son entrée en lice face au Canada. Mais elle a gagné (1-0) ! « On a envie de montrer mieux que ça, mais des fois tu souffres, tu gagnes 1-0 et t’encaisses pas… Si on joue sept matchs comme ça et qu’on va au bout, je signe maintenant […] De temps en temps, ça fait du bien de gagner comme ça », a soufflé juste après le match le milieu Axel Witsel. Sans oublier de remercier son gardien, Courtois, qui a arrêté un penalty de Davies. « C’est clair que grâce à Thibaut, on reste dans le match, et ça devient… je ne dirais pas plus simple, parce que ça a quand même été compliqué. Mais il nous sauve aujourd’hui. »