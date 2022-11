La manière est discutable, tant la faute sifflée contre Salisu est sévère. Mais les livres d’histoire s’en fichent bien. Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty lors de la victoire du Portugal contre le Ghana ce jeudi, est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes, faisant mieux que la légende Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le quintuple Ballon d'or avait déjà marqué au moins une fois lors des quatre précédentes Coupes du monde : un but lors des éditions 2006, 2010 et 2014 et quatre en 2018, avec notamment un triplé lors du premier match contre l’Espagne (3-3). Il dépasse ainsi Pelé, quatre fois buteur avec le Brésil (1958, 1962, 1966, 1970), Seeler avec l’Allemagne de l’Ouest (lors de mêmes éditions que Pelé) et Klose (2002, 2006, 2010, 2014).

Eusebio dans le viseur

Ronaldo, désormais auteur de huit buts en Coupe du monde, a toutefois peu de chances de rejoindre Klose au nombre de buts total : l’Allemand a marqué 16 fois lors des éditions 2002, 2006, 2010 et 2014, le record absolu.





Le Portugais, qui a consolidé jeudi son statut de meilleur buteur de l’histoire dans le football de sélections (118 buts en 192 capes), peut en revanche rejoindre Eusebio au rang de meilleur buteur de la Seleçao en Coupe du monde. Eusebio en a marqué 9 lors de la seule Coupe du monde à laquelle il a participé, en 1966.