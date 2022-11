Poussive entrée en matière des Belges mercredi soir contre le Canada. Score minimum (1-0), penalty arrêté par Courtois et but de Batshuayi (oui, l’ancien joueur de l’OM), ce n’était pas transcendant pour des débuts en Coupe du monde. Loin de ce qu’aiment produire les Diables Rouges.









Kevin de Bruyne était aussi de cet avis en sortant du terrain. Le génial milieu de terrain a été élu homme du match et ça ne l’a pas trop ravi. « Je n’ai pas bien joué, je ne sais pas pourquoi j’ai reçu cette distinction, c’est peut-être parce que mon nom est connu », s’est-il étonné avec une honnêteté dont beaucoup devraient s’inspirer. Le Citizen en a même remis une couche. « Globalement, je trouve donc qu’on n’a pas bien joué aujourd’hui, moi compris, mais on a trouvé un moyen de gagner, c’est comme ça. Respect au Canada plutôt. »

Ça avait chauffé avec un partenaire

Pendant la partie, KDB avait eu des mots avec son partenaire Toby Alderweireld. Une altercation assez vive même selon le quotidien belge La Dernière Heure. « Kevin était fâché car il avait des difficultés à recevoir le ballon dans les bons espaces. Globalement, on avait beaucoup de mal à trouver l’homme libre, a expliqué ce dernier. Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. »

De son côté, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a joué les démineurs : « Il ne faut pas y voir autre chose qu’une envie de gagner. On n’a pas bien joué et Kevin a montré sa frustration, c’est une situation normale. On analysera tout dans les prochains jours. »