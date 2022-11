Belgique – Canada EN DIRECT : Courtois sauve déjà un penalty… Suivez le match avec nous…

19h53 : A noter que Janny Sikazwe arbitra ce match entre la Belgique et le Canada.

Le Zambien s'était fait connaitre pour avoir sifflé la fin du match de la CAN entre la Tunisie et le Mali avant la fin du temps réglementaire. Une grosse insolation avait été évoquée, espérons qu'il sera plus en forme ce soir !