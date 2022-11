Uruguay - Corée du Sud EN DIRECT : Les Uruguayens touchent du bois… Luis Suarez porté disparu… Suivez le match avec nous…

A 35 ans, Luis Suarez et Edinson Cavani incarnent le crépuscule de la génération dorée uruguayenne et aspirent à une sortie céleste pour leur dernière grande compétition mondiale. Avec son duo d'attaquants expérimentés et ses futurs cadres en train de faire leur trou au plus haut niveau, comme Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), et Darwin Nunez (Liverpool), l'Uruguay dispose d'une très belle équipe, qui compte faire au moins aussi bien que celle qui avait lâché avec les honneurs contre les Bleus en quart de finale en Russie.Quant à la Corée du Sud, elle attend déjà de voir dans quel état se trouve son meilleur élément, l'attaquant Son Heung-min, opéré au début du mois pour une fracture autour de l'oeil gauche. S'il devrait bien être titulaire, sa condition et la manière dont il gère le masque qu'il est contraint de porter sont des points d'interrogation.

>> On se donne rendez-vous vers 13h30 pour la prise d'antenne de ce match qui s'annonce sans doute plus excitant qu'il n'y paraît au premier abord...