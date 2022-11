Belgique - Maroc EN DIRECT : Les Belges dominent dans une chaude ambiance pro-marocaine... Enfin un bon match...

On ne sait pas si Thibaut Courtois y a pensé en prononçant cette phrase, mais nous oui, direct. Après le succès très (très) étriqué contre le Canada en ouverture, mercredi, le gardien de la Belgique a eu ces mots : « Ils ont plus frappé au but, mais c’est le foot. Sur une Coupe du monde, c’est important de gagner. » Quatre ans après son fameux « seum » en sortant de la demi-finale perdue contre les Bleus, les rôles sont donc inversés et ça n'est pas pur déplaire au géant belge. Ce dernier a toutefois reconnu qu'il fallait que son équipe s'améliore grandement pour voir loin dans la compétition, et c'est là tout l'enjeu de ce deuxième match face au Maroc. Pas une tâche facile, tant les Marocains ont su se montrer accrocheurs contre la Croatie. Mais pour eux aussi, il est temps de passer à la vitesse supérieure.

>> Oubliez la sieste, un bon petit café et hop, rendez-vous ici vers 13h30 pour vivre ce match indécis tous ensemble...