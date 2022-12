Absent pour cause de demi-finale des Bleus au Mondial de football au Qatar, Emmanuel Macron se fera représenter mercredi par le chancelier allemand Olaf Scholz au sommet à Bruxelles entre l’Union européenne et l’Asie du Sud-Est. « Le fait de se remplacer mutuellement en cas d’absence est une pratique du partenariat franco-allemand et témoigne de la proximité et confiance entre les deux pays », a déclaré la présidence française.

La décision n’est pas anodine au moment où le tandem franco-allemand a affiché des mésententes sur de nombreux dossiers ces dernières semaines, au point de contraindre Paris et Berlin à reporter, probablement au mois de janvier, le conseil des ministres conjoint initialement prévu en octobre. Depuis, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont vus pour tenter de relancer l’entente entre les deux pays, souvent jugée nécessaire pour permettre à l’UE d’avancer.

Doha-Bruxelles dans la nuit

Le chef de l’Etat français se rend mercredi au Qatar pour assister au match de l’équipe de France face au Maroc. Il fera ensuite le trajet Doha-Bruxelles dans la nuit pour participer au Conseil européen prévu jeudi, a précisé l’Elysée.









Malgré son absence, « l’ambition du président pour les relations avec l’Asie du Sud-Est et l’Indopacifique en général reste inchangée », ont assuré ses services, rappelant qu’il avait rencontré la plupart des dirigeants de la région lors d’un sommet à Bangkok en novembre, et avait reçu mardi soir à Paris le Premier ministre cambodgien Hun Sen.