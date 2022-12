Il ne devrait y avoir que du rouge, avec quelques petites taches de bleu, par ci, par là, ce mardi soir au stade Al-Bayt de Doha, pour la demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France. Environ 40.000 supporteurs des Lions de l’Atlas sont annoncés pour ce moment historique, où ils devraient, une nouvelle fois, comme depuis le début de la compétition, mettre une grosse ambiance en tribunes, à la hauteur des performances des hommes de Walid Regragui.

Un engouement impressionnant renforcé par les promesses de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) de donner 13.000 places aux supporteurs se déplaçant au Qatar. Pour favoriser cette opération, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) avait décidé d’opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et ce mercredi. Mais tout cela a viré à l’échec et le rêve éveillé vécu par de nombreux fans marocains s’est transformé en énorme cauchemar.

Quatre heures à attendre sous le soleil pour rien

C’est notamment le cas de Laila, originaire de Fès, venue avec son frère et sa sœur, qui se retrouve sans billet à Doha, malgré les promesses de la FRMF. « A l’atterrissage, le commandant de bord nous a informés que la Fédération nous demandait de nous déplacer au stade Al Janoub, où il y aurait la distribution de billets. On est partis là-bas à 7 heures, on a attendu sous un soleil de plomb pendant quatre heures. Tout ça pour nous demander de partir à 11 heures, car il n’y a pas de tickets. »

A l’arrivée à l’aéroport de Doha, de nombreux autres supporteurs marocains, sans billets pour le match, se rendent également compte qu’il n’y aura aucune distribution réalisée par les officiels de la fédération. « Il y a eu une communication vague de la part de la Fédération en promettant des billets, les gens qui sont arrivés n’ont rien eu, nous raconte Kamil, de Rabat, qui avait déjà en main, lui, un billet pour le match. Les supporteurs n’étaient donc pas contents et ont décidé de rester à l’aéroport. »









Vols annulés au départ de Casablanca

S’en est suivi un sit-in en guise de protestation, en espérant que la FRMF règle la situation au plus vite. En vain. « Ça a dégénéré car ils ne voulaient pas quitter l’aéroport sans leur billet de match », indique Hasen* qui, lui, n’a eu aucun problème car il avait son billet de match déjà acheté. « Les Marocains qui arrivaient à l’aéroport de Doha étaient mécontents de ne pas trouver comme promis les responsables de la fédération pour donner les tickets, confirme Laila. Les nerfs ont chauffé et il y a eu quelques disputes. » Contactée, la fédération marocaine n’a pas répondu à nos sollicitations.

A la suite de cet épisode, les autorités qataries ont imposé des restrictions sur la venue de supporteurs marocains et de nombreux vols prévus au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca ont été annulés, même pour ceux qui avaient déjà un billet pour la demi-finale de la Coupe du monde, comme Mohammed. « J’ai payé 10.000 dirhams marocains [environ 900 euros] pour mon billet d’avion et il a été annulé sans aucune explication. J’ai juste reçu un mail et puis c’est tout. J’essaie d’appeler le support depuis ce matin, mais aucune réponse. J’ai perdu espoir et je suis rentré chez moi. »

Soupçons de corruption

Comme Mohammed, des centaines de supporteurs ont ainsi été contraints de rester pied à terre. Les sept vols annulés impactent « 2.100 passagers. Les 23 autres vols opérés par la RAM sont toujours maintenus », a déclaré à l’AFP une source proche du dossier. Contactée par 20 Minutes, la Royal Air Maroc n’a pas répondu à nos questions. De nombreux supporteurs marocains accusent aussi la compagnie de ne pas avoir tout fait pour commercialiser les billets d’avion via le circuit normal de vente, mais de prioriser certaines personnes.

Autres coupables de cette situation chaotique, selon les fans des Lions de l’Atlas, certains proches de la délégation marocaine à Doha. « En arrivant au Qatar, on a appris que c’était des figures controversées qui étaient chargées de distribuer les places, détaille Laila. Les billets existent, mais ils sont distribués à leur convenance. »

« Plus de 1.000 euros la place au marché noir »

Sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir le fils Mohamed Boudrika, ancien président du Raja Casablanca, membre du comité directeur de la FRMF chargé de la distribution des billets à Doha, avec de nombreux sésames pour la demi-finale du Mondial. « On voulait juste faire partie de l’histoire et vivre la magie, se désole Laila. Si on n’avait pas l’assurance d’avoir un ticket gratuit, on n’aurait pas fait le déplacement. J’aurais aimé qu’ils nous laissent vivre ce moment historique en paix. »

Pour elle, ainsi que sa sœur et son frère, la dernière solution pour assister à la demi-finale reste à trouver des places au marché noir. Mais, là encore, cela s’apparente à une mission impossible. « Les billets, en catégorie 3, sont à 1.000 euros minimum… Si on ne trouve rien, on ira voir la rencontre à la fan-zone, et puis on rentrera à Casablanca à 5 heures du matin. » Si le Maroc ne va pas en finale, la nuit risque d’être très longue.

* Le prénom a été changé