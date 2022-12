C’est une action que rumineront sans doute les Marocains après leur défaite face à la France en demi-finale de la Coupe du monde. Juste avant la demi-heure de jeu, alors que le score était de 1-0 pour les Bleus, Sofiane Boufal et Théo Hernandez sont entrés en collision dans la surface française. Verdict de l’arbitre : carton jaune pour l’ailier du SCO. Mais à y regarder de plus près, c’est le latéral gauche qui, après avoir récupéré le ballon, perd le contrôle et glisse avant de venir percuter son adversaire.





Ok d'accord ! 😂😂 donc jaune pour BOUFAL. Ok 👏👏 pic.twitter.com/P1GbkoDd6w — SOCCER212 (@SCCR_212) December 14, 2022



Sofiane Boufal, lui, n’a pu que subir le choc avec Hernandez et siffler penalty là-dessus n'aurait pas été un scandale. C'est aussi l'avis de Rio Ferdinand, qui a commenté le match sur la BBC. « Il récupère le ballon, mais ensuite il attrape les jambes. Partout ailleurs sur le terrain, c'est une faute... alors pourquoi n'a-t-il pas donné de penalty ! En tout cas, il (Boufal) ne mérite certainement pas le jaune », estimé l'ancien défenseur de Manchester United.

L’arbitre du match n’a en tout cas pas été appelé par ses assistants chargés de la VAR. Tant mieux pour les Bleus. Comme dirait le président Emmanuel Macron après la rencontre, « Didier Deschamps est là avec sa baraka ».