Le combat contre la haine porte peu à peu ses fruits devant les tribunaux, ne faisant plus des réseaux sociaux des territoires d’impunité. Dernier exemple en date, le passage ce mercredi d’un internaute devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé, selon une information du Parisien, d’avoir notamment évoqué des « coups de fouet » et des « champs de coton » que mériterait Kylian Mbappé dans un tweet publié après le match perdu des Bleus face à la Suisse lors de l’Euro 2021.

L’attaquant du PSG avait manqué son tir au but, et s’était attiré les foudres de nombreux supporteurs. Parmi ces messages désagréables, plusieurs commentaires racistes avaient été recensés puis portés devant la justice par les associations SOS Racisme et Sportitude. Les deux associations se sont d’ailleurs portées partie civile à l’audience. « Face au sentiment d’impunité qui touche un grand nombre d’utilisateurs sur Twitter, nous attendons une sanction exemplaire. La haine raciste, sur les réseaux comme ailleurs, ne doit pas rester impunie », disent-elles.

Le compte sur lequel avait été publié le tweet mis en cause dans cette affaire a été rapidement suspendu. Par ailleurs, un autre internaute avait indiqué que sa propre photo de profil avait été usurpée par ce compte, et qu’il n’était pas l’auteur des propos racistes contre Mbappé. Selon Le Parisien, c’est cette dernière alerte qui avait déclenché l’enquête sur les tweets racistes. Les investigations seraient élargies aux insultes reçues par d’autres joueurs de l’équipe de France.