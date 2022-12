On écrit vite cet article, de peur que la situation ne change de nouveau : l’équipe de France viendra saluer ses supporteurs ce lundi soir place de la Concorde vers 20h30, peu après son atterrissage à l’aéroport de Roissy, en provenance du Qatar. La Fédération française de football (FFF) l’a confirmé en début d’après-midi, au terme d’une matinée riche en informations et contre-informations, avec son président Noël Le Graët en GO égaré.

Petit retour en arrière : invitée du 7h50 sur France Inter, la ministre des Sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra avait évoqué la possibilité de voir les finalistes malheureux de la Coupe du monde, la veille contre l’Argentine, saluer leurs supporteurs place de la Concorde, à défaut des Champs-Elysées, réservés aux grandes victoires.

















Pas du tout, avait indiqué un peu plus tard son « meilleur ami » Noël Le Graët sur BFM TV. « Les joueurs préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Ils sont très reconnaissants envers le public. Ils ne sont pas d’humeur à se promener sur les Champs ou ailleurs », avait alors assuré le président de la FFF.

La FFF dément les informations de son patron

Nouveau changement, environ une heure plus tard, à l’initiative de la… FFF elle-même. Dans un message envoyé à la presse, la Fédération faisait savoir : les Bleus « salueront leur public place de la Concorde, à Paris, aux alentours de 20h30. » Selon la Fédé, Noël Le Graët, rentré plus tôt que les Bleus à Paris, n’était pas au courant de la décision des joueurs et de l’encadrement de venir fêter leur parcours avec leurs fans.

Alors qu’il rêvait quelques heures plus tôt d’un deuxième titre mondial d’affilée et d’une période de répit au cœur d’une actualité extra-sportive chargée, voici le dirigeant breton de nouveau dans l’œil du cyclone.