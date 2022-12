Les conclusions de la mission d’audit et de contrôle au sein de la Fédération française de football après la publication par le magazine So Foot d’une enquête pointant de nombreux dysfonctionnements au sein de la FFF, seront dévoilées « autour de la mi-février », a indiqué samedi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sur RMC.

« On aura des conclusions qui sont plutôt autour de la fin janvier qui nécessiteront ensuite d’avoir une étape contradictoire avec les dirigeants de la FFF, on aura une restitution plutôt autour de la mi-février », a expliqué la ministre depuis le Qatar où elle doit notamment assister au quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Angleterre.





Durant son déplacement au Qatar, Amélie Oudéa-Castéra et le président de la FFF Noël Le Graët mis en cause par So Foot qui évoquait notamment, sur la foi de témoignages anonymes, l’envoi de SMS à caractère sexuel à des employées, devraient « se croiser » : « Je vais avoir l’occasion dans les prochaines semaines de beaucoup échanger avec lui, d’aller au fond des choses sur les conclusions de l’audit, lorsque cet audit sera finalisé », a-t-elle insisté.

La promesse d'aller « au fond des choses »

Selon la FFF, trois plaintes en diffamation ont été déposées, par l’institution elle-même, par Noël Le Graët et sa directrice générale Florence Hardouin. « Je veux que les choses soient naturelles, qu’elles soient informelles, il n’y a aucune raison de crisper l’ambiance, elle a été très bonne jusqu’à présent, je n’ai pas du tout envie que ma venue ici soit source de tensions », a ajouté la ministre qui s’est décrite comme « une femme de dialogue » souhaitant se « comporter de manière polie avec le président de cette fédération ».

« Nous irons tout à fait au fond des choses en temps et en heure et dans les circonstances qui conviennent », a conclu la ministre. La ministre des Sports avait annoncé le 16 septembre qu’elle allait engager une mission de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) d’audit et de contrôle « sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s’y attachent ».