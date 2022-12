Neymar en plein spleen. Et on le comprend. Encore une fois, après 2014 et 2018, le leader du Brésil a échoué en Coupe du monde. Cette élimination aux tirs au but contre la Croatie, vendredi, est cruelle. Parce qu’il avait ouvert le score pendant la prolongation, et puis parce qu’il n’a pas eu le temps de participer à la séance, étant placé en cinquième tireur - une énorme erreur. Alors après la rencontre, le numéro 10 auriverde a laissé planer le doute sur son futur en sélection.

« Je ne garantis pas à 100 % que je reviendrai, a-t-il dit. J’ai besoin d’analyser, de réfléchir un peu plus à ce qui est bon pour moi et pour l’équipe nationale. » A 30 ans, Neymar a disputé vendredi son 124e match avec le Brésil, inscrivant son 77e but. Un total pharaonique, qui lui permet d’égaler le grand Pelé dans la légende.

« Pire » qu’en 2018

Abattu lors de son passage dans la zone mixte du stade Education City de Doha, il a assuré que son éventuel départ de la Seleçao, s’il devait se concrétiser, inclurait toutes les compétitions : matchs amicaux, qualifications sud-américaines, Copa América et Coupe du monde. Il n’a jamais remporté de Copa America non plus.

Neymar avait affirmé en octobre 2021 que ce Mondial serait probablement son dernier, car il ne savait pas s’il aurait « la force mentale de continuer à jouer au football ». « C’est très dur. Je pense que c’est pire aujourd’hui que ce que nous avons ressenti lors de la dernière Coupe du monde (défaite 2-1 contre la Belgique en quart de finale), a expliqué la star du PSG. Il est difficile de trouver les mots pour décrire ce moment. Pour l’instant, nous devons faire le deuil de tout cela. » Le temps de la réflexion viendra ensuite.