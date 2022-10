Après l’enquête de So Foot, celle de Radio France. Ce mercredi, le média public révèle de nouveaux témoignages, anonymes, de femmes qui auraient été victimes de harcèlement ou de propos déplacés de la part de Noël Le Graët.

Le président de la Fédération française de football (FFF) « était vraiment lourdingue », témoigne l’une d’entre elles, selon laquelle le patron du foot français voulait la « ramener chez lui » et lui faisait « des invitations à répétition pour venir dîner avec lui ». « S’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura », lui aurait-il également assuré.

Le Graët « n’a pas vu que le monde avait changé »

Une autre femme évoque une main posée sur sa cuisse par Le Graët pendant un voyage en avion, puis une invitation à monter dans sa chambre d’hôtel une fois arrivés à destination. Le dirigeant breton de 80 ans n’est pas présenté comme un agresseur sexuel, mais comme « un vieux monsieur qui n’a pas vu que le monde avait changé », selon une femme interrogée.

Florence Hardouin, directrice générale et numéro 2 de la FFF, n’est pas épargnée par l’enquête. « Elle aussi a reçu des invitations répétées et tendancieuses de Noël Le Graët », confie pourtant une source. Mais elle « jouerait un rôle trouble » et se caractériserait par sa « gouvernance brutale » qui concourt à l’ambiance oppressante régnant au sein de la plus grande fédération sportive de France.









Contactés par Radio France, Le Graët et Hardouin ont démenti ces accusations. Le 16 septembre, après les révélations de So Foot, la ministre des Sports Florence Oudéa-Castera avait reçu les deux dirigeants, avant d’annoncer « une mission d’audit et de contrôle » au sein de la FFF. Les conclusions de cette mission ne devraient pas être connues avant la fin de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre).