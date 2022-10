Sporting Portugal - OM EN DIRECT : Amine Harit poursuit son régal face à des Lisboètes à 9... Suivez le match avec nous

08h00 : Hello, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette nouvelle rencontre de ligue des Champions entre le Sporting Portugal et l’Olympique de Marseille. Une semaine après leur première victoire de la saison en C1, les Marseillais retrouvent les Portugais, mais à Lisbonne cette fois. Avec toujours cette nécessité de gagner pour viser les huitièmes de finale. En cas de victoire face au premier du groupe, les hommes de Tudor se relanceraient complètement, et pourraient même récupérer la tête du groupe, en cas de nul dans l’autre match entre Tottenham et Francfort. Impensable il y a peu, tant les Marseillais continuaient à galérer dans cette compétition. Il faut donc confirmer dès ce mercredi soir.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour suivre ce match ensemble