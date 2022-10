C’était il y a cinq ans. La déflagration #MeToo démarrait, provoquant une libération de la parole chez les femmes victimes de violences sexuelles ou de harcèlement. Un mouvement sociétal si fort qu’il a contribué à redéfinir les rapports entre les hommes et les femmes. Les jeunes et moins jeunes ont notamment été sensibilisés à la question du consentement et ont pu s’interroger sur les limites de la drague. Et certains comportements autrefois tolérés, ou que l’on n’osait pas dénoncer, ne sont plus passés sous silence.

Si vous êtes une femme, avez-vous le sentiment que vos relations avec les hommes ont changé depuis #MeToo ? Si oui, comment ? Avez-vous l’impression que les comportements inacceptables à votre égard ont diminué ? Ne laissez-vous plus passer certains mots ou gestes ? Lorsque vous les dénoncez, avez-vous l’impression d’être davantage écoutée ? Si vous êtes un homme, est-ce que #MeToo vous a poussé à vous remettre en cause ? Si oui, comment ? Ou avez-vous l’impression d’avoir eu un comportement adéquat avec les femmes et de ne pas avoir eu besoin de changer ? Votre rapport à la séduction et à sexualité est-il différent désormais ?