La fin de l’aventure au terme d’un énième malentendu ? Alors que la véritable histoire autour du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar reste sans doute à écrire, le doute ne semble guère permis à la lecture du dernier tweet de l’avant-centre du Real Madrid, ce lundi. Le message du récent Ballon d’or, publié le jour de ses 35 ans, sent la retraite internationale à plein nez : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. »

Au fil de 97 sélections, étirées sur 15 ans du 28 mars 2007 contre l’Autriche (1-0) au 13 juin dernier contre la Croatie (0-1), chaque fois à Saint-Denis, le joueur formé à l’OL aura planté 37 buts.





J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022







Mais il n’aura finalement remporté que la Ligue des nations 2021 avec les Bleus, après avoir en particulier raté le sacre mondial de 2018 en Russie, point d’orgue de cinq ans et demi d’absence sur fond d’affaire de sextape et de relations compliquées avec Didier Deschamps.

Un seul Mondial disputé, en 2014

Retenu contre toute attente par le sélectionneur pour disputer l’Euro 2021, Benzema y inscrira quatre buts, mais le parcours des Bleus s’arrêtera dès les 8es de finale, contre la Suisse aux tirs au but, déjà. Dimanche, il a encouragé ses coéquipiers de loin avant la finale perdue du Mondial au Qatar, contre l’Argentine.

















Lui n’aura vécu qu’une Coupe du monde, en 2014 au Brésil, et une aventure avortée dès les quarts de finale par l’Allemagne. Le résumé d’un parcours international extrêmement frustrant, par rapport à l’incroyable carrière du Madrilène en club, couronnée de cinq Ligues des champions.