Et voilà, c’est fini. C’est à la fois le grand jour, celui de la finale de la Coupe du monde, et à la fois le dernier jour du journal des Bleus et de notre aventure au Qatar. Si on nous avait en arrivant que ce JDB tiendrait jusqu’au tout dernier jour, franchement, on n’y aurait pas cru. Mais voilà, avec Didier Deschamps, rien d’impossible. D’ici au match contre l’Argentine, jetons un œil à l’actualité de l’équipe de France.









Les malades sont de retour

Première bonne nouvelle, les malades Ibrahima Konaté, Raphaël Varane et Kingsley Coman ont tous trois réintégré le groupe pour la séance d’entraînement collectif, samedi soir, au stade Jassim Bin-Hamad. Surtout, aucun nouveau cas n’est à signaler ce dimanche matin, à quelques heures du match. Jusqu’ici tout va bien.

Thuram à gauche, Giroud sur le banc ?

Dans sa mise en place de veille de match, Didier Deschamps a surpris tout son monde en alignant une équipe type sans Olivier Giroud mais avec Marcus Thuram à gauche, dont l’entrée en jeu en demi-finale face au Maroc avait fait un bien fou aux Bleus, et Mbappé en pointe. Si le buteur de l’AC Milan a finalement retrouvé sa place en pointe lors de la seconde partie de l’opposition, la possibilité de le voir débuter sur le banc existe bel et bien. Réponse définitive sur les coups de 17 heures, une heure avant le coup d’envoi.

Pas de Benzema dimanche à Doha

On ne devrait pas voir la tête de Karim Benzema dans la tribune VIP du stade de Lusail, dimanche, où se dispute la finale France-Argentine. Invité par le président Macron à monter dans l’avion qui transportera la délégation française à Doha, avec notamment Paul Pogba, N’Golo Kanté et Christopher Nkunku, la Madrilène a décliné. L’ambiance semble désormais officiellement glaciale entre KB9 et le staff des Bleus. Selon L’Equipe, le contact est en effet totalement rompu depuis le départ de Benzema en catimini du Qatar au lendemain de sa déchirure au quadriceps gauche.

Le Ballon d'or 2022 aurait en effet souhaité rester soigner sa blessure sur place alors que Deschamps préférait ne pas avoir un cas compliqué à gérer sur les bras. Depuis, si Benzema a posté un message de soutien après la qualification face à l’Angleterre sur ses réseaux sociaux, il continue aussi d’écrire d’énigmatiques messages comme le dernier en date, « ça ne m’intéresse pas », qui semble lié à cette histoire de voyage à Doha. Bonne ambi…

Le programme du jour

La FFF a prévenu samedi soir qu’elle invitait les supporters des Bleus à se rassembler dimanche à partir de 11 heures au niveau de l’hôtel Hilton West Bay, de Doha. De là-bas, une marche groupée sera organisée afin de se diriger tous ensemble vers 15 heures jusqu’à une station de métro menant au stade de Lusail. De leur côté, journée classique d’avant-match pour les Bleus, qui prendront la direction du stade trois heures avant le coup d’envoi.