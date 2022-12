De notre envoyé spécial à Doha,

Dans quatorze jours et quelques heures, Didier Deschamps ne sera officiellement plus le sélectionneur de l’équipe de France puisque son contrat se termine le 31 décembre à minuit, heure où les Français seront plus occupés à se prendre dans les bras pour la nouvelle année qu’à se préoccuper de l’avenir de leur grand raïs. Si aucune décision ne devrait être prise par la fédération française et son président Noël Le Graët au lendemain de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, le Breton aimerait que Deschamps rempile pour au moins deux ans et se donne, selon L’Equipe, jusqu’à la fin du mois de janvier pour régler l’affaire.









Pour le moment, DD ne semble pas avoir la tête à son avenir, tout concentré qu’il est sur le match de dimanche. Même s’il a pu nous donner quelques indications, samedi, à l’occasion de la conférence de presse de veille de finale. « L’équipe de France a toujours été pour moi la plus belle chose qui me soit arrivé, en tant que joueur d’abord puis en tant que sélectionneur. C’est la passion, le très, très haut niveau. Je suis bien, très bien même, très heureux d’être dans cette fonction-là, a-t-il déclaré. Mais le plus important ça n’a jamais été moi, ça a toujours été l’équipe de France, je considère qu’elle est au-dessus de tout. Je suis à son service depuis dix ans et encore là pour le match de demain. »

Notre petit doigt nous dit que ce n’est pas encore fini

Quand un confrère lui a demandé si l’issue du match de dimanche pourrait peser dans sa décision de rempiler ou de tirer sa révérence, Deschamps a assuré que « ce n’est pas ça qui compte, je n’ai pas ça dans la tête ». Impossible à l’heure qu’il est de dire ce que le double champion du monde 98 et 2018 décidera. De notre côté, on s’est refait en long en large et en travers la longue interview qu’il avait accordée à L’Equipe avant le Mondial et plusieurs phrases nous font penser qu’une prolongation ne serait pas pour lui déplaire.

Notamment celle-ci, claire comme de l’eau de roche : « Dans dix ans, si je n’ai plus cette passion, ni cette énergie, je passerai à autre chose. À quoi, je ne sais pas. Je sais juste que mon corps et ma tête ont toujours besoin de ça, de cette adrénaline. À un moment, ce ne sera peut-être plus le cas. Mais ce n’est pas pour tout de suite. » Un peu plus haut, il avait déjà donné un petit indice en disant qu'« Il n’y a rien au-dessus de la Coupe du monde. Et je me dis que ce n’est certainement pas la dernière (sourires) ». Cher Zizou, il va falloir vous mettre à chercher un autre projet si vous voulez notre avis.