A ce niveau-là, ce n’est même plus de la malchance, c’est carrément un abonnement illimité à emmerdes magazines… Après les blessures en cascades, place désormais au à la psychose lié au virus grippal en équipe de France, que personne n’appelle Covid-19 même si le mot est sur toutes les lèvres à Doha ces dernières heures.









Retour des précautions sanitaires

Après Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, c’est donc au tour de Raphaël Varane et d’Ibrahima Konaté d’être touché, à des degrés différents puisque le défenseur de Liverpool semblerait plus mal en point que son capitaine. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs sont désormais isolés dans leur chambre selon ce que nous ont dit Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, présents en conférence de presse vendredi et chargé de parler de la situation à la presse au nom du groupe. Des mesures sont prises pour éviter la propagation du virus, gel hydroalcoolique à table, lavage régulier des mains, cela semble bien dérisoire quand on voit la manière dont les joueurs se prenaient dans leurs bras et se tapaient dans les mains vendredi aux entraînements.

Docteur Dembélé pour vous servir

Pour tenter de déminer le sujet, Ousmane Dembélé, alias Dembouz l’Enchanteur, a adouci l’ambiance en expliquant s’être reconverti en guérisseur officiel du groupe. « Dayot et Adrien ont eu mal au ventre et à la tête, nous a-t-il dit. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et après ils allaient mieux (rires) ! ». Quelques minutes plus tôt, l’attaché de presse des Bleus riait moins en nous précisant que Kolo Muani n’était « pas docteur », sous-entendu arrêtez de lui poser des questions sur la nature du virus. En attendant, le fameux communiqué de la FFF que nous devions recevoir incessamment sur le sujet ne nous est jamais parvenu.

D’autres joueurs ménagés

En plus de Varane, Konaté et Coman, deux autres joueurs manquaient à l’appel lors de la séance collective de vendredi. « Aurélien Tchouaméni (contusion hanche) et Théo Hernandez (contusion genou) sont également ménagés et restent travailler en salle », a communiqué l’équipe de France. S’il y avait encore des sourires sur les visages lors de l’entraînement des Bleus à J-3 de la finale, ils se seraient bien passés d’un tel contexte qui, qu’on le veuille ou non, aura un impact sur la préparation de ce match face à l’Albiceleste.

Le programme du jour

Didier Deschamps et Hugo Lloris seront présents en conférence de presse depuis le centre des médias de Doha. Les Bleus s’entraîneront dans la soirée, samedi, au stade Jassim Bin-Hamad, pour ce qui sera leur toute dernière séance dans ce qui aura été leur quartier général pendant plus d’un mois.