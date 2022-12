Alerte sujet sensible ! Alors que les joueurs français tombent comme des mouches, ou presque, du fait d’on ne sait très bien quel virus, le sujet était forcément sur toutes les bouches, vendredi, lors de la dernière conférence de presse des joueurs au stade Jassim Bin-Hamad. Logique, après Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, on a appris que deux nouveaux joueurs avaient été contaminés : Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, soit la charnière centrale titulaire face au Maroc en demi-finale.

Certains parlent de « grippette », comme Ousmane Dembélé, présent devant nous deux jours après la qualif des Bleus en finale. Mais le premier à avoir été interrogé sur le sujet vendredi, c’est Randal Kolo Muani, le deuxième buteur tricolore mercredi.









« C’est une petite grippe qui se propage mais c’est rien de méchant, ils vont se rétablir vite et ça devrait aller, a assuré l’attaquant de Francfort. On fait attention, il n’y a pas besoin de s’inquiéter. Ceux qui sont malades restent dans leur chambre, il y a du gel hydraulique (sic) quand on passe à table, on se lave régulièrement les mains, on se checke avec les poings. »

Sentant que les questions allaient toute tourner autour de cette question, l’attaché de presse de l’équipe de France Raphaël Raymond a exceptionnellement pris la parole après l’intervention de Kolo Muani. « Randal n’est pas docteur, nous communiquerons sur le sujet très bientôt », a-t-il précisé. Dans la foulée, un message adressé aux suiveurs indiquait sobrement que Varane, Konaté et Coman étaient « ménagés » et se contenteraient « d'une activité en salle » ce vendredi.





La climatisation dans le viseur

Ce qui n’a pas empêché les confrères de poursuivre leur investigation. Au moins pour savoir si une sorte de psychose (légitime à deux jours d’une finale de Coupe du monde) ne s’était pas installée dans le groupe ces dernières heures. Ousmane Dembélé a à son tour tenté de déminer le terrain. « On n’a pas peur du virus, a-t-il répondu. Dayot et Adrien ont eu mal au ventre et à la tête, je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et après ils allaient mieux (rires) ! Dayot, je suis allé le voir dans sa chambre, avec le masque bien sûr, il allait mieux. Je pense que tout le monde sera prêt pour la finale, on a juste pris des précautions mais ça ne nous inquiète pas. »

Sans aller jusqu’à nous dire inquiets - quoique -, on sait effectivement qu’un virus circule depuis plusieurs jours dans la capitale qatarie, ce qui n’aurait rien de surprenant avec ces chauds-froids permanents que tout le monde se paye depuis un mois dans un pays qui ne vit que par et pour la climatisation. Pour vous donner une idée de la chose, il était quasi impossible de travailler dans la salle de presse du stade Al-Bayt d’Al-Khor après la victoire des Bleus tant il faisait froid… Certains de nos confrères ont auss été touchés ces derniers jours. De notre côté, RAS, on touche du bois. Quant au fin mot de l'histoire, notre petit doigt nous dit qu'on ne l'aura qu'après la finale, dimanche.