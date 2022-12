« Depuis l’Euro 2016, je n’ai raté quasiment aucun match en compétition de l’équipe de France ». De la triste défaite des Bleus en 2016 à la finale de dimanche face à l’Argentine, en passant par la deuxième étoile en Russie, Jocelin Pierre-Louis, 37 ans, vit au rythme des Bleus. Et, depuis le début du Mondial 2022, l’indéfectible supporteur se déchire pour « donner un supplément d’âme » à ses joueurs de foot fétiches depuis les tribunes qatariennes.

Muni de ses maintenant célèbres lunettes noires et rondes et de son maillot floqué Mbappé, l’aficionado est partout : sur les photos de presse, en fond d’écran de Téléfoot, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires web du compte Facebook de la Fédé de la lose, etc. Le sourire éclatant et l’énergie communicative de Jocelin ne passent plus inaperçus. Parce qu’en 2022, le trentenaire a eu la chance de rejoindre Doha sur invitation des organisateurs de la Coupe du monde. Hébergement, vol et match d’ouverture lui ont été tout frais payés. « Le reste des matchs, je les ai payés de ma poche. Je ne me rappelle pas exactement de la somme totale, mais j’ai dû débourser environ 1.300 euros. », explique celui qui comptait seulement « faire le déplacement à partir de France-Tunisie ».

« On joue notre vie tout le temps »

Son intégration à cette délégation des « best supporteurs », Jocelin a dû être fortement la motiver. Sa candidature acceptée, le trentenaire a dû en contrepartie fièrement représenter la France dans les tribunes du match d’ouverture. Et le supporteur a depuis largement rempli le contrat. « On a plus vu ce mec que Guendouzi », « à chaque fois que ça filme les tribunes, on voyait ce gars », « je l’ai vu facile quatre à cinq fois durant le match. Mais qui est ce mec ? Pourquoi les cameras aiment tant cet homme ? », etc. Depuis le début du Mondial 2022, nombre de téléspectateurs attentifs ont aperçu Jocelin Pierre-Louis dans les tribunes des stades qataris. « C’est assez étrange tout de même. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, j’ai reçu des centaines de messages pour me dire qu’on m’avait reconnu », explique le « nouveau héros des tribunes » qui assure répondre à tous les messages reçus sur son compte Instagram avec « amusement et plaisir ».

Le Parisien a attaché la plus grande importance à voir les matchs « en vrai » à Doha et pas derrière son téléviseur : « Les gens ne s’en rendent pas compte du bonheur que c’est. Les deux sont tellement incomparables. Surtout en match à élimination directe. Soit tu passes, soit tu meurs, donc pas de demi-mesure. Le cœur peut lâcher à tout moment. On joue notre vie tout le temps. »

« La frappe de bâtard de Pavard, j’étais là ! »

Comme pour beaucoup, la passion de Jocelin pour le foot ne date pas de 2022 mais remonte à son enfance. A Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, Jocelin avait pris l’habitude de jouer au football avec ses amis et de les retrouver pour regarder les compétitions nationales et internationales. A l’époque fan de Thierry Henry, le Fontenaisien l’est aujourd’hui de Kylian Mbappé. Et même si ce Parisien ne pratique plus de football, ce trentenaire n’en reste pas moins un sportif : « J’ai fait 11 marathons dont ceux de Paris, Berlin, New York et Boston. »

La première expérience de Coupe du monde de ce juriste de profession date de 2018. Parti seul en Russie, Jocelin a rencontré sur place des groupes de supporteurs et a forgé de forts liens d’amitié. Ce grand fan du PSG a intégré à ce moment-là l’association de supporteurs « Les Baroudeurs du sport ». Sur les terres du Kremlin, il a pu assister aux quatre derniers matchs du onze bleu : « La frappe de bâtard de Pavard, j’étais là ! » Lors du sacre ultime, Jocelin était à deux mètres des Bleus. Ces moments l’ont transcendé et poussé à retenter l’expérience en 2022, avec pour objectif de vivre le « back-to-back », une seconde victoire d’affilée.

View this post on Instagram A post shared by Jocelin ⚽️🇫🇷 ASICS FrontRunner (@jocelinpls)

« On retrouve aussi des joueurs que l’on pensait finis »

Etre un bon supporteur ce n’est pas que faire l’animation dans les tribunes, c’est aussi savoir être critique avec son équipe. Le point de vue de Jocelin ? La sélection de Didier Deschamps est « incroyable » et « on découvre des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou Ibrahima Konaté. On retrouve aussi des joueurs que l’on pensait finis, comme Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou Olivier Giroud. »

Jusqu’à maintenant, le supporteur n’a jamais eu l’occasion de se prendre en photo en compagnie d’un joueur. « Mais ça serait avec grand plaisir », glisse le trentenaire. Et à en croire sa passion dévolue pour Mbappé, qu’il dit avoir repéré dès ses débuts à l’AS Monaco, un selfie en sa compagnie serait la cerise sur le gâteau d’un Mondial déjà joliment costaud.

« Confiant », Jocelin se prépare au fur et à mesure au choc des Titans de dimanche. « Dès dimanche matin, j’enfilerai mon maillot de Mbappé, je rejoindrai les autres supporteurs pour boire un verre, chanter, parader, frapper le tambour et donner de la voix à nos Bleus », explique l’aficionado. Allez, un petit prono ? « 3-1 pour la France, deux buts de Mbappé et un de Giroud. »