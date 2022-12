C’est une très longue interview accordée mardi au Figaro et publiée ce mardi sur le site Internet du quotidien, dans laquelle Noël Le Graët balaie toute son actualité, très chargée, sur les plans sportif comme extra-sportif. Dans le premier domaine, le président de la FFF multiplie les éloges pour l’équipe de France au minimum quart-de-finaliste de la Coupe du monde au Qatar. Notamment pour Antoine Griezmann et surtout Kylian Mbappé, « un type exceptionnel », avec lequel les relations n’ont pourtant pas toujours été faciles ces derniers mois.

Mais Le Graët est surtout dithyrambique à l’égard de son sélectionneur. « Mon souhait, c’est que Didier reste », indique NLG. « On a un objectif clair : les demi-finales. J’ai toujours dit que s’il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant, on discute. » Même en cas d’élimination face à l’Angleterre en quart de finale, samedi, DD pourrait donc rester, si l’on en croit Noël Le Graët. « Qui voulez-vous trouver de mieux ? C’est le président qui parle, pas l’ami », s’enflamme le dirigeant breton.









Et Zizou, le successeur a priori idéal de Deschamps, dans tout ça ? « Je n’ai jamais appelé Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l’a appelé pour moi en tout cas. Que des gens aient eu envie de le faire, c’est possible, mais ce serait indélicat. Quand on a la chance d’avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d’à côté, tant qu’il est en place. »