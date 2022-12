L’image pourrait faire grand bruit, dans une Coupe du monde au Qatar qui s’était jusque-là déroulée sans la moindre violence, sur et en dehors des terrains. L’actuel emblématique président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a complètement dégoupillé après le match entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1), disputé lundi soir au stade 974 de Doha. Egalement ambassadeur FIFA, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan a en effet violemment agressé un homme aux abords du stade.





[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Agé de 41 ans, Samuel Eto’o a d’abord pris des photos avec plusieurs supporteurs, tout sourire, avant de s’en prendre à un individu le filmant avec sa caméra, comme le montre une vidéo postée par un journaliste du média La Opinion, venu de Los Angeles pour couvrir le Mondial. On y voit alors la star camerounaise être véhémente contre cette personne, avant d’être retenue par plusieurs hommes. Puis Samuel Eto’o, fou furieux, adresse un violent coup de pied dans la poitrine de cet individu, projeté au sol alors qu’il ne semblait pas du tout vouloir se battre avec lui.

Le Youtubeur algérien Sadouni SM va porter plainte

La légende du football africain, dont la sélection a été éliminée du Mondial vendredi, s’en est, d’après le site DZ Foot, prise à Sadouni SM. Ce Youtubeur algérien annonce dans une vidéo avoir décidé de porter plainte contre Samuel Eto’o auprès de la police locale, non seulement pour l’avoir frappé, mais aussi pour avoir cassé sa caméra.









D’après DZ Foot, Sadouni SM aurait interrogé le président de la Fédération camerounaise sur Bakary Gassama, l’arbitre controversé du fameux barrage pour la Coupe du monde Algérie-Cameroun (1-2) du 29 mars, qui avait vu les Lions indomptables se qualifier à la dernière seconde grâce à un but Karl Toko Ekambi. Un sujet visiblement encore très sensible entre les deux sélections, alors que Bakary Gassama a arbitré le match Qatar - Pays-Bas la semaine passée.