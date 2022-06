Après le petit tacle appuyé de Kylian Mbappé à Noël Le Graët, le 23 mai dernier, au sujet des droits à l’image des joueurs en équipe de France – et de la langue trop pendue du président de la Fédé à ce sujet –, l’heure était aux négociations entre les deux parties. Comme nous le rapporte L’Equipe, une rencontre a eu lieu mardi au siège de la Fédération entre le boss de la 3F et les représentants du buteur parisien, Fayza Lamari, sa maman, son avocate Delphine Verheyden, et cinq autres conseillers.

Le but de cette rencontre était de discuter des doléances du joueur qui, on s’en souvient, avait refusé d'honorer de sa présence les opérations marketing avec certains sponsors des Bleus, lors du rassemblement de mars dernier. Du côté de Mbappé, on souhaite ainsi revoir la convention signée par les internationaux lors de leur première convocation en équipe de France, convention mise sur pied en 2010 après le désastre de Knysna et qui, de l'aveu de certains proches des Bleus interrogés par 20 Minutes, était une bombe à retardement tant elle n’est plus en accord avec le statut des actuels champions du monde.

Le Graët froissé par les conseillers de Mbappé

Selon L'Equipe, la réunion de mardi devait donc déboucher sur la rédaction d’un document commun et sa mise en application lors du prochain shooting photo, prévu en septembre, avec les sponsors de la Fédé, ainsi que sur la publication d’un communiqué de presse scellant la réconciliation. Si la réunion s’est tenue dans un climat « cordial et courtois », selon les deux parties, celles-ci ne sont finalement pas parvenues à s’entendre sur tous les termes du contrat.

« Nous avions effectivement convenu ensemble d’un communiqué sur quelques points. Le texte qui m’a été finalement proposé par les conseils de Kylian m’a un peu froissé, a déclaré Noël Le Graët à nos confrères. Cette convention ne concerne pas que Kylian mais bien tous les joueurs de l’équipe de France. Il ne faut pas oublier non plus tous les partenaires qui nous donnent beaucoup d’argent. »

Une rencontre prévue mercredi avec le conseil des sages

« J’ai décidé de mettre Mme Verheyden en rapport direct avec Me Yves Wehrli, qui est l’avocat de la FFF et qui a rédigé cette convention voici plus de dix ans. Je suis bien d’accord qu’il faut la revoir de temps en temps. Mais je le redis : ce texte concerne tous les joueurs. Je tiens toutefois à repréciser que Kylian n’a jamais demandé plus d’argent pour lui. Il n’y a aucune position de force de sa part sur le volet financier. On va prendre notre temps pour bien faire les choses », a conclu le Breton.

Une rencontre est prévue ce mercredi à Clairefontaine avec cinq joueurs (Varane, Lloris, Griezmann, Benzema et Mbappé) pour remettre le sujet sur le tapis.