« Je n’en fais pas une affaire d’Etat ». Après le communiqué envoyé par l’entourage de Kylian Mbappé, mercredi soir, c’est au tour du président de la Fédération de tenter de calmer le jeu au sujet le refus du parisien d’honorer sa présence aux opérations marketing avec certains sponsors de l’équipe de France. Dans les colonnes de L’Equipe, jeudi, Noël Le Graët a tout fait pour déminer le terrain et régler la question le plus sereinement possible.

Après avoir annoncé l’envoi d’une lettre au joueur et à son avocate, Me Delphine Verheyden, le Breton a tenu à préciser qu’il n’y aurait pas de sanction à proprement parler contre le joueur du Paris Saint-Germain. L’idée étant de discuter et de « voir point par point ce qui pose problème ». « On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs », a-t-il ajouté.

Le Graët va rencontrer Mbappé après l’Afrique du Sud

Le Graët a ainsi prévu de rencontrer Kylian Mbappé après les deux matchs amicaux des Bleus contre la Côte d’Ivoire, vendredi à Marseille, et l’Afrique du Sud, mardi à Lille. « Ensuite, il y a un peu de temps pour que l’on se voie. Il est parisien et moi aussi de temps en temps… J’ai confiance en lui (…). Cela n’a aucune conséquence pour l’avenir. Cela permet à nos avocats de travailler… J’ai confiance en lui. C’est un garçon brillant. Je n’en fais pas une affaire d’État. »

Conscient qu’on ne se met pas un joueur comme Mbappé à dos, surtout à quelques mois d’une Coupe du monde, l’ancien président de l’En Avant Guingamp assure qu'« il n’y aura pas de bras de fer » mais « une conversation ». Et NLG de conclure, optimiste : « Il y aura une autre opération avec les sponsors, à la rentrée, avant d’aller à la Coupe du monde. Je vous assure qu’à ce moment-là, tout sera réglé. » Dont acte.