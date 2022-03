Il est décidément dans une forme indécente, le bougre. Cinq jours après son triplé en 16 minutes pour bouter le PSG hors de la Ligue des champions, Karim Benzema a remis ça sur la pelouse de Majorque en presque aussi bien pour une rencontre largement dominée par le Real Madrid (0-3).

Meilleur buteur de la Liga avec 22 réalisations

Une passe décisive pour son compère Vinicius en entrée, un penalty en dessert après un nouvel échange propret avec le Brésilien​, et une tête tout en haut de l’échelle sur un bon centre pour finir. Voilà qui nous fait 413 buts pour KB nueve, désormais meilleur buteur français de l’histoire devant Thierry Henry, une autre légende laissée à quai après Di Stefano.

Raul, le prochain sur la liste, n’a qu’à bien se tenir, même si les supporters madrilènes iront se coucher un peu inquiets à cinq jours du clasico à cause de la petite douleur au mollet ressentie par Benzema après son saut de Martien sur le dernier but, troisième blessure de la soirée pour le Real après Rodrygo et Mendy. Mais avec 10 points d’avance sur Séville et 15 sur le Barça, le Real Madrid peut se permettre de voir venir.