On s’en doutait très fort, et l’impression visuelle s'est confirmée dès les premières minutes de la baffe administrée par Monaco à Louis II (3-0). Le PSG a beaucoup de mal à digérer son élimination en C1 à Bernabeu, et sa fin de saison pourrait ressembler à un long pensum pour peu que se présente en face une équipe décidée à presser haut et jouer sa chance crânement.

« Si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait… »

Interrogé par Prime Vidéo à l’issue d’un match où il a semblé être le seul vaguement dans le ton, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots : « L’objectif c’est d’aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu pour les gens. On peut gagner 8-0 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des Champions. On doit rester pros, respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. Je pense qu’il faut déjà se respecter soi-même. C’est important. Si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait et ce qu’on est, on doit se respecter. »

Encore plus catastrophé, son capitaine Marquinhos s’est carrément inquiété pour le titre de champion de France, qui semble pourtant promis aux Parisiens : « C’est catastrophique. C’est dur à digérer. C’est notre pire match de l’année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner un match. Nous sommes dans un moment difficile. Si on continue à faire des prestations comme ça, c’est sûr que le titre est en danger. L’alerte est là. Il faudra revenir, après les sélections, avec un bon état d’esprit. »