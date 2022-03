Tous deux éliminés des Coupes d’Europe, l’AS Monaco et le PSG se présentent ce dimanche sur la pelouse du stade Louis II avec une belle gueule de bois des familles. Et même si l’élimination parisienne remonte déjà un peu, les séquelles psychologiques sont toujours tenaces dans les têtes des Rouge et Bleu à l’heure de se déplacer sur le Rocher sans Leo Messi, malade. Vainqueurs de Bordeaux la semaine passée dans un Parc des Princes en colère, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont plus que la Ligue 1 à jouer et il s’agirait de ne surtout pas se rétamer sous peine de monter sur l’échafaud en fin de saison. Pour ça, rien de tel qu’un déplacement face à une équipe monégasque qui ne ressemble pas à grand-chose cette saison malgré l’arrivée de Philippe Clement sur le banc en janvier.

>> Rendez-vous à 13h pour suivre Monaco-PSG en notre compagnie