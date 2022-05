Pour Noël Le Graët, le temps est à l’apaisement. Le président de la Fédération française de football (FFF) a annoncé mercredi vouloir réunir prochainement l’ensemble des joueurs de l’équipe de France pour clarifier l’exploitation des droits à l’image des Bleus et « régler tranquillement » le conflit ouvert par Kylian Mbappé.

Lors du rassemblement de mars de l’équipe de France, Mbappé n’avait pas participé à une opération de sponsoring au centre d’entraînement de Clairefontaine pour montrer son désaccord avec la convention signée par les Bleus avec la FFF pour l’exploitation de leurs droits à l’image.

« Il y aura une réunion globale avec l’ensemble des joueurs, et l’avocate [de Mbappé, Delphine Verheyden], je la recevrai quand elle veut », a lancé Noël Le Graët au micro de France Inter. « Je réunis [les joueurs] à chaque fois, avant tous les matchs. S’il y a un problème, il est exposé, avec le capitaine Hugo Lloris. Mbappé, je ne l’ai pas beaucoup vu parce qu’il a une avocate qu’on n’a jamais rencontrée. Elle devait venir à la Fédération, elle a annulé deux ou trois fois, demandé des reports », a raconté le dirigeant dans l’émission La Bande Originale, animée par Nagui.

Le Graët plus compréhensif

Face à la décision de Mbappé fin mars, Le Graët avait réagi en menaçant le joueur de ne plus toucher les revenus liés aux droits à l’image des Bleus. Mais le président de la FFF a ouvert mercredi la porte à un compromis alors que le camp Mbappé demande depuis quatre ans de rediscuter la convention.

« On a 12 sponsors, évidemment tout le monde demande Mbappé, ça peut se comprendre que par moments il soit agacé. On va régler ça tranquillement », a-t-il dit. « Peut-être qu’il faut qu’on revoie un peu les choses », a-t-il souligné, tout en prévenant : « Je ne suis pas certain que l’ensemble des joueurs souhaite changer beaucoup de choses. » Les Bleus, dont Mbappé, sont convoqués samedi à Clairefontaine pour préparer les quatre matchs de Ligue des nations programmés en juin, à commencer par France-Danemark le 3 juin au stade de France.