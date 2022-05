Samedi soir, Kylian Mbappé a confirmé qu’il restait au Paris Saint-Germain pour trois années de plus. Très attendu du côté du Real Madrid, l’attaquant français a provoqué un véritable séisme dans le monde du football et les réactions se sont multipliées. Plusieurs joueurs du club espagnol ont réagi en postant des messages indirectement, mais pas très subtilement, adressés au joueur du PSG, rappelant la « grandeur » du club madrilène.

Mais la publication qui a fait le plus de remous reste la story Instagram de Karim Benzema. Normal, les deux attaquants jouent ensemble en équipe de France et montrent une complicité naturelle depuis le retour en bleu de ce dernier. Sur une des images, on peut voir la main de Karim Benzema, un doigt en l’air pointant l’écusson du Real Madrid, à l’image de ce qu’ont fait ses coéquipiers. Mais c’est la suivante, plus énigmatique, qui a agité les suiveurs du football. Cette publication montre une photo du rappeur américain Tupac Shakur serrant la main de l’acteur Stephen Baldwin.

La publication de Karim Benzema sur son compte Instagram, quelques heures après l'annonce de Kylian Mbappé. - Capture d'écran

Derrière le rappeur, assassiné en 1996, on peut voir une autre personne, qui fixe l’appareil photo. Et c’est cette personne qui intéresse sur les réseaux sociaux : « La story de Benzema, Tupac et son ami l’ayant trahi… les problèmes arrivent en équipe de France », « Benzema a posté en story Tupac avec son pote qui l’a trahi… J’espère que la prolongation de Kylian ne va pas gâcher l’ambiance en EDF »… Pour les internautes, cette image où l’on verrait Tupac avec un ami qui l’a trahi serait un message à l’attention de Kylian Mbappé, qui serait alors l’ami auteur d’une trahison.

FAKE OFF

Si la théorie de l’ami qui a trahi, sur la photo, semble faire l’unanimité chez les internautes, aucun ne cite jamais son nom. Ni même la trahison d’ailleurs. Car l’histoire de Tupac Shakur est émaillée de plusieurs rumeurs de trahison.

En 1994, alors que le rappeur se rend aux Quad Recording Studios à New York, il est agressé par des hommes dans le hall d’entrée. Il recevra cinq balles dont une dans la tête et tous ses bijoux seront dérobés. Transporté à l’hôpital, il s’en tirera miraculeusement. Tupac Shakur soupçonnera alors les rappeurs Sean Combs (P.Diddy) et Notorious B.I.G., qu’il devait retrouver pour un enregistrement, d’avoir commandité son assassinat sur fond de concurrence musicale et de jalousie. Il aura aussi des doutes sur son ami Randy « Stretch » Walker, qui l’accompagnait et qui aurait pu faire partie du complot.

Un chef de gang, Haitian Jack, dont Tupac était proche, sera aussi soupçonné par le FBI d’être à l’origine de cette attaque. En 2011, un meurtrier a aussi accusé l’agent James Rosemond de l’avoir payé pour voler la bague en diamant du rappeur. Tous ont toujours nié leur implication dans cette agression et son origine reste encore inconnue.

Un meurtre non élucidé

Deux ans plus tard, en 1996, Tupac Shakur est à Las Vegas pour assister à un combat de boxe de Mike Tyson. Plus tard dans la soirée, alors qu’il se rend en voiture dans un club de la ville avec son producteur Suge Knight, une voiture s’arrête à leur niveau à un feu rouge et un homme tire à de nombreuses reprises sur le rappeur qui décédera plus tard à l’hôpital. Suge Knight est lui aussi blessé, touché par des éclats de balles. Notorious B.I.G., ancien ami devenu rival, sera de nouveau accusé, ce qui ne fut jamais prouvé. La piste de Suge Knight aussi sera envisagée dans de nombreuses rumeurs. Les commanditaires de cet assassinat sont, encore aujourd’hui, toujours inconnus.

Tous les personnages cités ici, tous amis ou collaborateurs de Tupac à une période, ont eu droits aux rumeurs d’une trahison envers Tupac Shakur. Pourtant, aucun d’entre eux ne ressemble physiquement, de près ou de loin, au personnage présent sur la photographie postée par Karim Benzema.

Un fantasme qui s’ajoute à la longue liste

Interrogé par 20 Minutes, Maxime Delcourt, journaliste culturel et auteur de 2Pac : Me Against The World (Edition Le Mot et le reste, 2016), la biographie du rappeur, dégonfle lui aussi cette rumeur : « La mort de 2Pac a suscité un grand nombre de fantasmes […] j’ai la sensation que c’est une légende de plus, d’autant que […] son nom n’est jamais mentionné. » Si la photographie est très connue des fans de Tupac, cette rumeur est très récente selon le biographe : « A part sur un blog au moment de l’écriture de mon livre, je n’avais jamais entendu parlé de cette histoire. »

Grand fan du rappeur américain, Karim Benzema connaît très bien son histoire et il est peu probable qu’il y voit ici la signification que certains internautes ont voulu lui donner. D’ailleurs, interrogé ce mardi par le média de football espagnol El Chiringuito, l’attaquant français a nié tout lien avec Kylian Mbappé, justifiant qu’il postait régulièrement des photos de Tupac Shakur. Il a tenu également à dégonfler un hypothétique ressentiment envers son coéquipier chez les Bleus : « Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je peux juste vous dire que je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions qui est plus importante que d’écouter autre chose. »

🚨EL AVANCE DE LA ENTREVISTA EXCLUSIVA de @jpedrerol a @Benzema 🚨



🎙️🐢"¿Te has sentido TRAICIONADO por MBAPPÉ?".



🔥💣¡Esta noche en @elchiringuitotv LA VEREMOS COMPLETA! pic.twitter.com/u2i6NtGz1x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2022

Plus tôt dans la journée, Kylian Mbappé avait déjà calmé le jeu à ce sujet : « Bien sûr, quand je vais retrouver la sélection, j’expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG, parce que nous avons de bonnes relations. »