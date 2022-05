Le premier quinquennat de Kylian Mbappé s’est achevé samedi au Parc des Princes, face au FC Metz. L’équipe contre laquelle il avait justement fait ses débuts sous le maillot rouge et bleu le 8 septembre 2017. Le PSG s’est baladé, et son attaquant s’est éclaté pour sa 217e représentation en rouge et bleu, ponctuée de ses 169e, 170e et 171e buts. Son nouveau mandat ne durera peut-être pas cinq ans, mais au moins, deuxième mandat il y aura. Et Nasser Al-Khelaïfi n’était pas peu fier de pouvoir l’annoncer samedi dans un Parc surchauffé.

L’aboutissement d’un feuilleton bien trop long. Le teaser a été dévoilé dès 2017, mais la série a véritablement démarré l’été dernier. Le Paris Saint-Germain fait alors trembler la planète football en attirant Lionel Messi. Les Parisiens bavent devant la perspective d’aligner un trio d’attaque Messi-Mbappé-Neymar, mais le champion du monde 2018 a autre chose en tête ; un départ au Real Madrid. Il s’en expliquera sans de langue de bois au micro de RMC en octobre : « Moi, ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. » Fin juillet pour être précis.

« Je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C’est un club qui m’a beaucoup apporté, déclarait-il. Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal, et moi j’ai respecté ça. J’ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. » Ce qu’il a fait, et tant mieux pour la saison du PSG. Mais il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que la machine infernale reparte de plus belle, boostée par la perspective de la fin de son contrat, à la date fatidique du 30 juin 2022.

Parti mon Kyky ?

Sur le papier, tout semblait couler de source. Après cinq années au PSG, quatre titres de champions de France, une finale de Ligue des champions et des distinctions individuelles à la pelle, Mbappé allait franchir le pas en rejoignant le Real Madrid. Le club dont il avait déjà visité les installations à 14 ans, accompagné par Zinédine Zidane. Le club de son idole, Cristiano Ronaldo. Le scénario semblait encore plus écrit avec l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la C1. Sauf que l’ancien Monégasque s’est laissé prendre dans un drôle de tango. Un peu en avant, puis deux pas en arrière, et encore deux pas en avant, pour brouiller les pistes et faire tourner les têtes.

Sans parler des interventions extérieures et des pressions présumées du Qatar, voire de l’Elysée… Difficile d’y voir clair, y compris pour les experts. Début avril, le journaliste espagnol Guillem Balague rapporte que le PSG lui présenterait une prime à la signature de 150 millions d’euros et un salaire annuel de 40 briques. Les vannes sont grandes ouvertes, et les enchères atteignent des sphères insensées. Pour Eurosport, Paris agite une prime à la signature de 300 millions et un salaire annuel de 100 patates. Selon El Chiringuito, le natif de Bondy se voit carrément proposer de choisir le prochain entraîneur du club et de donner son avis sur le recrutement.

Le roi du pétrole

En parallèle, d’après Marca, le Real lui offre une prime à la signature de 130 millions, et des droits d’image encore plus importants que Cristiano Ronaldo en son temps. Trop tard pour refermer la boîte de Pandore. Où annoncera-t-il sa décision ? Sur le plateau de Téléfoot ? Au 20 Heures de TF1 ? En haut de l’Arc de Triomphe ? Depuis la station spatiale internationale ? La série a dépassé ses créateurs pour entrer dans une autre dimension, le nom de Mbappé s’invitant même dans la campagne présidentielle. Certains candidats ont ainsi dû répondre à la question prioritaire des Français : « Si vous étiez à l’Elysée, feriez-vous tout votre possible pour que Kylian Mbappé reste en France ? » Une série en 356 épisodes, que l’on pourrait baptiser « Tout, tout, tout vous saurez tout sur le Kyky ».

Au bout du bout du bout, KM7 a fini par choisir. « J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets », expliquait-il sur Twitter. « Les deux offres se valent… D’un côté on a notre image (Madrid), et de l’autre le financier… », glissait sa mère Fayza Lamari vendredi au média égyptien Kora Plus. Une déclaration qui a eu le mérite de clarifier ce que tout le monde savait déjà, à savoir que les arguments parisiens étaient indiscutables économiquement. Au final, la balance a penché du côté du PSG.

Le feuilleton prendra définitivement fin ce lundi après-midi avec une conférence de presse organisée au Parc, en compagnie du président Al-Khelaïfi. Kyky y parlera sûrement de ses immenses ambitions, des 200 buts d’Edinson Cavani – qu’il dépassera aisément la saison prochaine s’il garde le même rythme – et, évidemment, la Ligue des champions. Où on aimerait beaucoup qu’il retrouve le Real.