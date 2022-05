Kylian Mbappé reste ! Fin de l’interminable feuilleton autour de l’avenir de l’attaquant français. Longtemps annoncé en partance pour le Real Madrid, le champion du monde prolonge finalement au PSG. Une immense déception pour le club espagnol et une douche froide dont il leur faudra se remettre à une semaine de la finale de la Ligue des champions. «Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025», a déclaré Nasser Al-Khelaifi sur la pelouse du Parc des Princes.

Selon plusieurs sources en France et à l’étranger, Kylian Mbappé se serait vu octroyer, en plus d’un contrat faramineux, un droit de regard sur la politique sportive du Paris Saint-Germain. Les postes de Leonardo et Pochettino s’en retrouveraient ainsi menacés. Pour faire de la place à Zinédine Zidane ? Mbappé reste, mais tout indique que ce ne sera pas pour un statu quo.