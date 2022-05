Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Mercredi 18 mai

Kylian Mbappé a-t-il vraiment « quasiment » fait son choix, pour reprendre ses mots lors de la soirée des Trophées UNFP ? Un tweet crépusculaire (finalement supprimé) du maire de Poissy, Karl Olive, laissait entendre que oui, et pas dans le sens annoncé par la presse ces derniers jours. « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle », écrivait l’ancien directeur des sports de Canal+.

D’autres informations, sans doute un peu plus fiables, font état d’une indécision totale du jeune Parisien, qui d’après le Chiringuito a refusé de signer le contrat qui lui était proposé par le Real Madrid et attendrait encore de voir ce que le PSG a à lui proposer. Selon Foot Mercato, une réunion est prévue entre les dirigeants du club parisien et Kyky, lequel attendrait des garanties sur le projet sportif du PSG.

En Espagne comme en France, on se rejoint néanmoins sur un point : personne ne connaît la décision de Mbappé, seul détenteur de la vérité.

Crédibilité : 50 %. Autant pour Karl Olive, ça pue le gros coup de bluff, autant pour le Chiringuito, c’est déjà plus solide. Quant à Foot Mercato, c’est flou, mais il leur arrive de sortir de vraies infos.

Notre avis : Kylian Mbappé fait du Kylian Mbappé en faisant durer le plaisir. On va vraiment finir par croire qu’il est un brin sadique.