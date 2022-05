Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Lundi 16 mai

C’est Kylian Mbappé qui l’a assuré en personne, dimanche soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Le feuilleton sur son avenir est « quasiment terminé ». Le footballeur le plus désiré du moment communiquera « bien avant » le prochain rassemblement des Bleus, soit le 28 mai. Alors, PSG ou Real Madrid ?

Pour la presse espagnole, le doute n’est plus vraiment permis. Notamment pour Marca. Le quotidien sportif madrilène indique qu’un accord définitif entre le joueur et les Merengue a été trouvé la semaine dernière, autour d’un contrat de cinq ans et d’un salaire inférieur à celui promis par Paris (mais assez coquet quand même, rassurez-vous). Et tout se serait joué en tout début de semaine dernière, lors de la fameuse visite de Kyky à Madrid, au cours de laquelle Ángel Sánchez, directeur général du Real, aurait mis le paquet, en annulant les autres rendez-vous prévus avec des agents de joueurs.

Marca, à la fibre madridiste notoire, salue au passage le travail du club le plus titré d’Europe, où l’on resterait malgré tout « prudent » jusqu’au bout, après la douche froide de l’été dernier. De son côté, Mbappé, héroïsé par nos collègues, aurait été capable de résister à « tout type de pressions ». Le quotidien cite bien sûr les dirigeants du PSG, les supporteurs mais aussi Emmanuel Macron.

Crédibilité : 60 %. Franchement, on n’a jamais cru que Kyky avait fait sa micro-visite à Madrid pour admirer la fontaine de Cibeles… Mais d’un autre côté, le clan Mbappé n’est-il pas capable d’une nouvelle volte-face ? Quel suspense insoutenable…

Mbappomètre : L’aiguille penche nettement du côté de Florentino Perez, dont on imagine déjà le sourire à la fois fier et discret lors de la présentation de sa recrue la plus difficile à ferrer.