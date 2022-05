Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une évenuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Jeudi 12 mai

La visite express de Kylian Mbappé​, lundi à Madrid, continue à mettre en émoi l’Espagne. Sans surprise, El Chiringuito en fait des tonnes, mais la palme revient étonnamment à un quotidien sportif barcelonais. El Mundo Deportivo assure ainsi que le Real a déjà commencé à floquer des maillots au nom de l’actuel joueur du PSG et lâche même des chiffres : le jour de la signature du Français – qui deviendra sans doute férié dans la ville natale de Julio Iglesias et Alberto Contador – 20.000 tuniques à la gloire de Kyky pourraient être écoulées. Bon, pourquoi pas, après tout…

La seconde « info » lâchée par le média catalan est plus surprenante : en fait, Mbappé n’a pas mangé avec son coéquipier et ami Achraf Hakimi dans un resto chic de la capitale espagnole comme répété à l’envi depuis lundi. Le défenseur marocain, ancien de la maison Merengue, est certes entré dans l’établissement mais il en serait sorti sans le champion du monde, laissant ce dernier partager son repas avec des émissaires du Real.

En revanche, le soir, un dîner a bien réuni Mbappé, Hakimi, Sergio Ramos et d’autres convives, comme le montrent les photos partagées sur les réseaux sociaux. Comme pour mieux masquer le rendez-vous crucial de la journée… On n’est pas très loin des scénarios tordus des dernières saisons de La Casa de Papel.

Crédibilité : 15 %. Et encore, parce qu’on prend en compte le flocage des maillots, qui n’est pas la plus folle des rumeurs sorties depuis le début de cet interminable feuilleton.

Mbappomètre : On refait pencher l’aiguille du côté de Florentino parce que quand même, ce déplacement à Madrid alors que Kyky aurait pu aller manger à Rome, Ibiza ou Issoudun…