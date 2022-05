Mardi 10 mai

Tic, tac, tic, tac. Kylian Mbappé était à Madrid ce lundi, et le passage éclair du prodige français dans la capitale n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole, encore plus sur le qui-vive que le fétiche planté sur la case de Karaba la sorcière. COPE a donc sans surprise capté les images de l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui est arrivé peu après 15 heures dans un « célèbre restaurant » de Madrid.

Il y a déjeuné en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi, un ancien de la Maison Blanche, tiens tiens… Mbappé savait évidemment que ça allait faire parler. Et il ne s’est pas caché en faisant un petit coucou au journaliste Javi Gómez, puis en publiant un cliché sur ses réseaux sociaux.

😜 ¡Continúa el día de @KMbappe en Madrid!



👋🏼 Por aquí os dejamos el saludito del crack francés al #PartidazoCOPE



📹 @JaviGomezCh pic.twitter.com/cVKtSdqnGM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Faut-il croire à un passage en coup de vent uniquement pour la réputation de la comida española ? On y croit moyen de l’autre côté des Pyrénées. « Bienvenido », titre carrément le quotidien As aujourd’hui, en répétant que le Real Madrid « maintient sa feuille de route » et que le joueur sera présenté avant la tournée américaine.

« Le Real n’est pas pressé et Mbappé non plus. L’engagement est ferme. Le Real veut signer Mbappé et Mbappé veut jouer pour le Real. C’est une évidence. (…) Avec sa visite à Madrid, il n’a rien dit, mais il a tout dit en même temps », assène le journal madrilène.

L’émir du Qatar bientôt à Madrid ?

Tout Madrid en parle, en tout cas, et se triture le cerveau pour tenter de percer les intentions de l’attaquant français. « S’il sait qu’il va prolonger, c’est quoi ? Une provocation, une manière d’obtenir plus d’argent de la part du PSG ? », s’interroge ainsi Antoni Daimiel dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser.

Selon Goal, l’émir du Qatar effectuera par ailleurs une tournée européenne « qui devrait notamment le mener dans les prochains jours à Madrid ». Peut-être un move désespéré pour persuader Florentino Pérez de lâcher l’affaire, mais le bonhomme en a vu d’autres.

Crédibilité : 70 %. Une journée « off » à Madrid, à un mois et demi de la fin de son contrat ? Mille bornes (en avion, certes) juste pour une tortilla ? Pas à nous Kylian. À moins qu’il ne veuille rendre hommage à Jean-Pascal en jouant l’agitateur et le provocateur.

Mbappomètre : Florentino Pérez reprend l’avantage dans ce duel haletant. Hydratez-vous bien, parce que ça va durer encore quelques semaines.