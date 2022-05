Lundi 9 mai

Mbappé et les droits d’image, c’est toute une histoire. Le clan de l’attaquant du PSG est de nouveau très fâché contre Noël Le Graët, depuis que le président de la FFF s’est montré fort peu diplomatique ce week-end dans L’Equipe. « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout », a lâché NLG, en réaction au refus du champion du monde d’honorer des obligations commerciales avec certains partenaires de l’équipe de France, en mars.

Mais ce sujet va aussi déterminer l’avenir en club du champion du monde, libre en fin de saison. Selon El Pais, le joueur et son entourage ne goûtent pas du tout un point précis de la proposition en or faite mi-mars par le Real Madrid, « la quatrième et ultime offre formelle » concoctée par les Merengue, insiste le quotidien espagnol.

Les 180 millions d’euros de prime à la signature ? OK. Un salaire annuel de 40 millions net ? D’accord. Mais un 50-50 sur les revenus liés aux droits d’image du joueur, comme il est d’usage au Real, c’est niet pour le camp Mbappé, qui veut que la balance penche nettement de son côté.

Alors, Kyky va-t-il prolonger au PSG, et ce très long feuilleton s’achever enfin ? Pas si vite, annonce Foot Mercato. Selon le site, les négociations avec le Real avancent et pourraient déboucher sur des concessions de Florentino Perez, supérieures à celles consenties du temps de Cristiano Ronaldo (60 % pour CR7, 40 % pour le club). Une rencontre entre les différentes parties devrait même avoir lieu cette semaine.

Crédibilité : 90 %. On a bien compris l’importance que Mbappé accorde aux droits d’image. Et vu que son clan sait pertinemment qu’il peut jouer sur la concurrence pour faire encore plus cracher les clubs au bassinet, il ne va pas se gêner.

Mbappomètre : En attendant la poursuite des négociations avec le Real, l’aiguille penche de nouveau du côté du PSG. Jusqu’à ce qu’on apprenne qu’un appel de note en bas de la page 143 du contrat préparé par le club parisien pose problème.