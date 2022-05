Mercredi 4 mai

La plupart des fans du PSG et du Real Madrid ont découvert Ora-ïto et son compte Instagram mardi. D’habitude, le designer français à la renommée mondiale y présente des créations minimalisto-futuristes dans un décor dépouillé. Mais dans une story, ce Marseillais (oui, oui) de 44 ans a posté une photo nettement plus bordélique, avec un maillot dédicacé de Kylian Mbappé au premier plan, sur fond de trophées emballés dans une armoire et de cartons de déménagement.

⚪🚨📲 L'artiste Ora Ito, un ami personnel de Mbappé, a téléchargé des images de la maison de Mbappé montrant une étagère de trophées emballés, ainsi que des boîtes avec des couvercles. @marca#RealMadrid #rmalive #HalaMadrid #Mercato #Mbappe #PSG pic.twitter.com/UaSvpcDx7y — Real Madrid CF FR (@RealMadridCFFR1) May 3, 2022

Une publication tout sauf innocente de la part de celui qui est présenté comme un ami proche du champion du monde. Forcément, le cliché partagé est vite devenu viral, les fans des Merengue se réjouissant de voir Kyky préparer sa future mutation à Madrid, les supporteurs du PSG se résignant à l’idée de perdre leur meilleur joueur.

Crédibilité : 60 %. Loin de nous l’idée de tomber dans le complotisme. Mais franchement, que viendrait faire cette photo dans un compte Instagram consacré à des meubles hors de prix, à des voitures-soucoupes volantes et à des abribus de compétition s’il n’y avait pas un message derrière ? Malgré sa grimace sur sa photo de profil, Ora-ïto, suivi par 154.000 abonnés, n’a pas l’air d’être un grand adepte des canulars et autres blagounettes.

Mbappomètre : L’aiguille penche clairement du côté des tapas et des repas à 23 heures.