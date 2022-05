Mardi 3 mai

Imaginez. Votre PS5 vient de vous lâcher, et vous choisissez une Nintendo 3DS pour la remplacer. C’est un peu l’effet que procure l’info diffusée lundi soir par Bild. Selon le quotidien allemand, le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait aucun doute, et les dirigeants parisiens s’activent déjà pour lui trouver un successeur.

Et pour cela, toujours d’après le surpuissant tabloïd de Hambourg, qui cite des sources italiennes, le PSG va faire du neuf avec du vieux. Non, il ne s’agit pas de rappeler Didier Martel ou Amara Diané, mais Moise Kean.

L’international italien n’a pas franchement déçu lors de son prêt par Everton en 2020-2021, avec 17 buts en 41 matchs. Mais de là à l’imaginer succéder à celui qui est peut-être le meilleur joueur du monde, il y a un gouffre.

Crédibilité : 20 %. Un départ de Mbappé ? OK, ce ne serait pas non plus la surprise du siècle. Un retour de Kean ? Pourquoi pas, pour succéder par exemple à Mauro Icardi et faire le nombre en attaque. Mais le remplacement du premier par le second ressemble à une grosse blague (ou alors le PSG est dirigé par des fans de Suicidal Tendencies).

Mbappomètre : Malgré toutes les réticences exprimées ci-dessus, l’aiguille penche désormais clairement du côté Merengue. Mais bon, tant que le champion du monde n’a pas apposé sa signature tout en bas du contrat madrilène, sous le regard aussi gourmand qu’ému de Florentino Perez, les fans du PSG peuvent toujours y croire.