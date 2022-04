Jeudi 28 avril

Même quand il n’y a pas la queue de cerise d’une rumeur pour égayer notre journée, El Chiringuito ne déçoit jamais. La machine à « tic tac », qui nous fait croire depuis 2017 que Mbappé-a-signé-au-Real-c’est-fait-c'est-une-question-d'heures-d'ailleurs-il-sera-présenté-le-13 mai à 15h15 a balancé sa petite info quotidienne sur le dossier. Mais preuve qu’on racle les fonds de tiroir, le journaliste spécialiste de Bilbao à l’origine du scoop nous a fait le coup des travaux dans la maison madrilène de la famille Mbappé QUI VIENNENT DE DÉMARRER POPOPO CA BRÛLE.

Car c’est bien connu, quand on vit à Bilbao, on a des indics partout chez les agents immobiliers madrilènes. Du vent ? Peut-être mais si l’on ajoute la vidéo tournée mardi soir où l’on voit Florentino Perez lever les bras en l’air la mine approbatrice quand des fans lui demandent de recruter Mbappé et Haaland​ cet été, ça sent bon pour le Real non ?

😂👀 Así fue la reacción de Florentino Pérez después de que le gritaran: “Ficha a Mbappe y Haaland” pic.twitter.com/15HU5OQTwY — Baúl Madrid (@BaulMadrid) April 27, 2022

Crédibilité : 1 %, et encore c’est pour être gentil. Ça doit faire cinq ans que Mbappé a acheté ladite maison si l’on en croit nos confrères ibériques, d’ailleurs il est voisin avec Pogba, lui-même sur le point de signer depuis 2015. On préfère largement les suggestions de nos confrères du Parisien pour convaincre Mbappé de prolonger. Le désigner tireur de penalty numéro 1, lui donner le brassard, et en faire le joueur le mieux payé de l’effectif. Spoiler ? Le PSG y a déjà pensé.

Mbappomètre : Chaque aveu de faiblesse de la presse espagnole signifie sans doute que Mbappé s’éloigne. Ou qu’il ne se rapproche pas. Allez savoir.