Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Mercredi 11 mai

Et si… Et si Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de bomber le torse devant ses copains, quitte à lâcher le scoop que la planète football attend avec émoi depuis des mois ? Le journaliste Manu Sainz, qui écrit principalement pour le quotidien As, a sorti l’artillerie lourde mardi soir avec un bandeau BREAKING NEWS pour annoncer un BOMBAZO à ses 7.300 abonnés sur TikTok.

« Je vous ai toujours dit que Mbappé jouerait au Real Madrid la saison prochaine. Je commence à avoir des doutes, et je vais vous expliquer pourquoi, balance-t-il. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était aujourd’hui à Madrid pour la réunion de l’ECA, et pendant cette réunion, il s’est vanté d’avoir prolongé Mbappé. C’est ce qu’il a dit aux autres présidents de l’ECA. »

Como hoy informa mi compañero Joaquín Maroto en As, el Madrid pretende presentar a Mbappé antes de la gira por Estados Unidos. No obstante, yo os dejo este vídeo en el que os cuento lo que Al Khelaifi comentó a los presidentes de la ECA sobre Mbappé 👇👇 pic.twitter.com/YP6ehUaV6E — Manu Sainz (@Manu_Sainz) May 10, 2022

La preuve par six

Sainz a aussi lâché sur Twitter une information de tout premier plan en expliquant que lors de son passage dans la capitale, Mbappé avait « réservé dans au moins six restaurants » et qu’un « assistant est passé dans chacun d’eux pour lui envoyer des vidéos et décider s’ils étaient à son goût ». Un sens aiguisé du détail, peut-être la preuve que KM7 ne veut rien laisser au hasard dans une ville qui sera bientôt la sienne...

De quoi siffler la fin du game ? Pas si vite. Comme le rapporte RMC Sport, l’entourage de NAK a démenti la première information, arguant que l’avenir de la star n’avait en aucun cas été évoqué lors de la réunion de l’ECA. Ce qui paraît plutôt logique. Quitte à réussir à prolonger son joueur majeur, autant l’annoncer en grande pompe. Par exemple en passant un coup de fil à Gerard Piqué, histoire que sa boîte prépare un documentaire aux petits oignons, ambiance La decisión. Quoique, tout compte fait…

Crédibilité : 10 %. Vous imaginez vraiment Nasser Al-Khelaïfi lâcher le morceau comme ça, en pleine assemblée, devant un PowerPoint ? Un peu de sérieux, bon sang.

Mbappomètre : L’aiguille s’en va et elle revient. Ses mouvements sont faits de tout petits riens. On saluera tout de même le panache supposé de Nasser, même si on y croit moyen. Ca valait bien une balle au centre entre les deux clubs.