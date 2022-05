Depuis quelques semaines, 20 Minutes a fait son apparition sur Twitch avec un « talk » consacré aux sports. Des invités (parfois), des débats (tout le temps), des quiz qui mettent en lumière le manque criant de culture sport dans le service… Il y a de quoi passer un bon moment dans l’émission intitulée « Les croisés, tu connais ».

Ce jeudi, nous allons parler de Kylian Mbappé, évidemment. Le feuilleton de la signature au Real Madrid ou de la prolongation au PSG du kid de Bondy fait plus que jamais l’actualité. Ça agace un peu, et en même temps on se marre bien à regarder chaque matin les dernières trouvailles des médias espagnols sur le sujet. Au sommaire également, la dernière journée de Ligue 1, avec la lutte pour la Ligue des champions et celle pour le maintien, la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de Ligue des nations des Bleus, et bien sûr Roland-Garros, qui démarre dimanche. Que peut-on attendre des Français ? Spoiler : pas grand-chose.

Allez, rendez-vous à 17h00 ici-même pour nous suivre.